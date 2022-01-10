Агент обвинил Джеррарда в неприязни к Туанзебе

Аксель Туанзебе Димитри Туанзебе, агент и брат Акселя Туанзебе, обвинил главного тренера "Астон Виллы" Стивена Джеррарда в неприязни к своему клиенту.

Прошлым летом "Манчестер Юнайтед" уже в третий раз отправил Акселя в аренду в "Виллу", однако соглашение двух клубов оказалось досрочно прекращено, и на прошлой неделе 24-летний защитник был командирован до конца сезона в "Наполи".

Такой поворот Дмитри объясняет тем, что Джеррард, легенда "Ливерпуля", недолюбливал Акселя и не давал ему полноценных шансов проявлять себя.

"Аксель в восторге от нового этапа в своей карьере и от игры за иностранный клуб, который обладает такой историей и такими страстными фанатами".

"Аксель решился на этот переход только после того, как стало очевидно, что он не является первым выбором тренера на позиции центрального защитника, а предложение "Наполи" было очень заманчивым".

"Я испытываю много смешанных эмоций насчет времени Акселя в "Вилле". Его любили фанаты, он сыграл ключевую роль в их выходе в Премьер-Лигу из Чемпионшипа".

"Однако после назначения Стивена Джеррарда на "Вилла Парк" появилось ощущение, словно дает о себе знать соперничество "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".

"Чтобы избежать каких-либо сомнений, скажу, что Аксель был очень открыт к дальнейшему пребыванию в "Вилле". Он любит фанатов, любит Бирмингем, но он может развивать свою карьеру только в условиях, когда у него есть справедливые возможности играть", — сообщил Димитри ESPN.


Метки Астон Вилла, Джеррард, Манчестер Юнайтед, Наполи, Туанзебе

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. yela 10.01.2022 22:03 # yela
    Это нормально, если учитывать травму, которую нанес Демба Ба. Парень то совсем 1:1

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  2. gerrard08 10.01.2022 21:51 # gerrard08
    Абсолютно нормально брезговать скамом.

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  3. rockhill-lfc 10.01.2022 21:45 # rockhill-lfc
    Опять дебильный заголовок... зачем эта желтуха?

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  4. manutd-20champ 10.01.2022 21:40 # manutd-20champ
    сабака Бемба Ба против присутствия в клубе воспитанника МЮ.

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  5. ensiferum 10.01.2022 21:06 # ensiferum
    Скаузер выдворил из клуба скам. Всё логично.

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