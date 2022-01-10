Агент обвинил Джеррарда в неприязни к Туанзебе

Димитри Туанзебе, агент и брат Акселя Туанзебе, обвинил главного тренера "Астон Виллы" Стивена Джеррарда в неприязни к своему клиенту.

Прошлым летом "Манчестер Юнайтед" уже в третий раз отправил Акселя в аренду в "Виллу", однако соглашение двух клубов оказалось досрочно прекращено, и на прошлой неделе 24-летний защитник был командирован до конца сезона в "Наполи".



Такой поворот Дмитри объясняет тем, что Джеррард, легенда "Ливерпуля", недолюбливал Акселя и не давал ему полноценных шансов проявлять себя.



"Аксель в восторге от нового этапа в своей карьере и от игры за иностранный клуб, который обладает такой историей и такими страстными фанатами".



"Аксель решился на этот переход только после того, как стало очевидно, что он не является первым выбором тренера на позиции центрального защитника, а предложение "Наполи" было очень заманчивым".



"Я испытываю много смешанных эмоций насчет времени Акселя в "Вилле". Его любили фанаты, он сыграл ключевую роль в их выходе в Премьер-Лигу из Чемпионшипа".



"Однако после назначения Стивена Джеррарда на "Вилла Парк" появилось ощущение, словно дает о себе знать соперничество "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".



"Чтобы избежать каких-либо сомнений, скажу, что Аксель был очень открыт к дальнейшему пребыванию в "Вилле". Он любит фанатов, любит Бирмингем, но он может развивать свою карьеру только в условиях, когда у него есть справедливые возможности играть", — сообщил Димитри ESPN.