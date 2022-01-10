Вылет из Кубка Англии будет стоить "Арсеналу" 4.5 млн. фунтов

Арсенал Досрочный вылет из Кубка Англии заставит "Арсенал" вернуть 4.5 миллиона фунтов держателям сезонных абонементов.

Накануне "Арсенал" взял старт в Кубке Англии, проиграв матч 3-го раунда против "Ноттингем Форест" со счетом 1:0.

Неожиданное поражение от середняка Чемпионшипа означает, что "канониры" не смогут выполнить свои обязательства перед держателями сезонных абонементов, в стоимость которых включены два домашних матча Кубка Англии.

Evening Standard оценивает "рефанд", который теперь обязан произвести клуб, в 4.5 млн. фунтов. С учетом потенциальных доходов от телетрансляций и продажи билетов финансовый ущерб от досрочного вылета из турнира еще больше.


Метки Арсенал, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 10.01.2022 20:45 # bezviz
    как вообще можно выйти в этом белом г0вне? это же убожество, надругательство над клубом, традициями, фанатами

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  2. hunter022 10.01.2022 20:11 # hunter022
    Снимут эту сумму из зарплаты вчерашнего состава.

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