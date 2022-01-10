"Тоттенхэм" обсуждает покупку Траоре

"Тоттенхэм" обратился к "Вулверхэмптону" насчет приобретения вингера Адамы Траоре.

"Тоттенхэм" пытался переманить Траоре еще прошлым летом, но безуспешно. С тех пор "волки" так и не склонили Адаму к новому контракту, а от его действующего остается 18 месяцев.



ESPN утверждает, что на сей раз "Вулверхэмптон" не будет блокировать продажу Траоре. 25-летний игрок сборной Испании доступен для трансфера примерно за 20 миллионов фунтов.



"Тоттенхэм" уже ведет переговоры с коллегами из "Вулверхэмптона" и уверен в заключении сделки, несмотря на интерес к Траоре со стороны его бывшего клуба "Барселоны".



Главный тренер "шпор" Антонио Конте планирует адаптировать Траоре на роль вингбека по схеме 3-4-3 и, помимо Адамы, надеется обзавестись в январе центральным защитником, центральным полузащитником и нападающим.