Зума вернется к матчу против "Юнайтед"

Защитник "Вест Хэма" Курт Зума идет на поправку со значительным опережением графика и может вернуться на футбольное поле уже на следующей неделе.

Потеря до конца сезона Анджело Огбонны, а затем и травма задней поверхности бедра Зума нанесли серьезный удар по шансам "Вест Хэма" побороться за место в топ-4 Премьер-Лиги.



Зума получил свою травму в матче против бывшего клуба "Челси" в начале декабря, и прогноз докторов гласил, что Курт пропустит до трех месяцев.



Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес даже задумывался о покупке центрального защитника в январе, однако теперь в этом нет необходимости — Зума приступает к тренировкам в самое ближайшее время.



The Guardian ожидает, что 27-летний француз вернется к выступлениям за "Вест Хэм" в выездном матче против "Манчестер Юнайтед" 22 января. До тех пор подопечные Мойеса сыграют в Премьер-Лиге против "Норвича" и "Лидса".