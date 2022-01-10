"Ньюкасл" надеется обзавестись нападающим к субботе

"Ньюкасл" надеется приобрести нападающего в срок к матчу Премьер-Лиги против "Уотфорда" в субботу.

В ближайшую субботу "Ньюкасл" примет на "Сент-Джеймс Парк" своего прямого конкурента в борьбе за выживание в Премьер-Лиге, и к этому важнейшему матчу "сороки" подходят без своего лучшего бомбардира Каллума Уилсона.



Уилсон пропустит около двух месяцев с травмой икроножной мышцей, поэтому сейчас все усилия "Ньюкасла" брошены на то, чтобы обзавестись нападающим до уикенда.



Как сообщает Sky Sports, в сферу интересов "сорок" входят Доминик Соланке из "Борнмута", Патрик Шик из "Байера", Крис Вуд из "Бернли", Дивок Ориги из "Ливерпуля", Сердар Азмун из "Зенита" и Юго Экитике из "Реймса".



Добавим, забитые голы в этом сезоне даются "Ньюкаслу" с большим трудом, даже когда Уилсон в строю. "Сороки" поразили ворота своих соперников лишь 19 раз в 21 матче.