"Тоттенхэм" ведет переговоры о расставании с Ндомбеле

Танги Ндомбеле "Тоттенхэм" ведет переговоры с заинтересованными клубами насчет полузащитника Танги Ндомбеле.

Накануне Ндомбеле был освистан фанатами "Тоттенхэма" в матче Кубка Англии против "Моркама", а главный тренер "шпор" Антонио Конте заявил, что Танги должен играть лучше.

Кажется, это может стать последней каплей в болезненных отношениях лондонского клуба и его рекордного приобретения, стоившего 63 миллиона фунтов в 2019 году.

Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" уже ведет переговоры с рядом клубов из Испании и Италии. Сам 25-летний француз открыт к смене обстановки в январе, хотя и не жаждет уйти во что бы то ни стало.

Сейчас у Ндомбеле остается еще три с половиной года по контракту, что делает постоянный трансфер Танги трудно осуществимым.


Метки Ндомбеле, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2022 16:00

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