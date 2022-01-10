"Тоттенхэм" ведет переговоры о расставании с Ндомбеле
"Тоттенхэм" ведет переговоры с заинтересованными клубами насчет полузащитника Танги Ндомбеле.
Накануне Ндомбеле был освистан фанатами "Тоттенхэма" в матче Кубка Англии против "Моркама", а главный тренер "шпор" Антонио Конте заявил, что Танги должен играть лучше.
Кажется, это может стать последней каплей в болезненных отношениях лондонского клуба и его рекордного приобретения, стоившего 63 миллиона фунтов в 2019 году.
Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" уже ведет переговоры с рядом клубов из Испании и Италии. Сам 25-летний француз открыт к смене обстановки в январе, хотя и не жаждет уйти во что бы то ни стало.
Сейчас у Ндомбеле остается еще три с половиной года по контракту, что делает постоянный трансфер Танги трудно осуществимым.
10.01.2022 16:00
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В ЧЕЛСИ этого топарика!У Тухеляна станет монстром.
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