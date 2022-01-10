"Тоттенхэм" ведет переговоры о расставании с Ндомбеле

"Тоттенхэм" ведет переговоры с заинтересованными клубами насчет полузащитника Танги Ндомбеле.

Накануне Ндомбеле был освистан фанатами "Тоттенхэма" в матче Кубка Англии против "Моркама", а главный тренер "шпор" Антонио Конте заявил, что Танги должен играть лучше.



Кажется, это может стать последней каплей в болезненных отношениях лондонского клуба и его рекордного приобретения, стоившего 63 миллиона фунтов в 2019 году.



Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" уже ведет переговоры с рядом клубов из Испании и Италии. Сам 25-летний француз открыт к смене обстановки в январе, хотя и не жаждет уйти во что бы то ни стало.



Сейчас у Ндомбеле остается еще три с половиной года по контракту, что делает постоянный трансфер Танги трудно осуществимым.