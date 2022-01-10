"Арсенал" передумал отпускать Лакасетта

"Арсенал" передумал отпускать Александра Лакасетта и теперь собирается предложить новый двухлетний контракт французскому нападающему.

Действующий контракт Лакасетта истекает в конце этого сезона, и изначально "Арсенал" не планировал продлевать сотрудничество с выскокооплачиваемым возрастным игроком, который даже не имел твердого места в стартовом составе.



Однако в пяти последних матчах Премьер-Лиги Александр забил два гола и отдал три результативные передачи. Также 30-летний француз раскрылся как лидер, подхватив капитанскую повязку после скандала с Пьер-Эмериком Обамеянгом.



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, главный тренер "канониров" Микель Артета находится под впечатлением от того, как Лакасетт себя проявляет в последнее время, и теперь клуб попытается договориться с Александром о продлении сотрудничества до 2024 года.



Сам Лакасетт счастлив в Лондоне и, как ожидается, охотно сядет за стол переговоров, несмотря на интерес к нему со стороны "Лиона", "Атлетико", "Интера", "Ювентуса" и "Монако".