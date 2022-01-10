Джеррард не чувствует, что "Юнайтед" в кризисе

Рулевой "Астон Виллы" Стивен Джеррард ожидает, что "Манчестер Юнайтед" сыграет сильнейшим составом против его команды в Кубке Англии.

В прошлый понедельник "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Вулверхэмптона" в Премьер-Лиге, однако Джеррард совершенно не считает, что "красные дьяволы" находятся в кризисе.



В преддверии выезда на "Олд Траффорд" Стивен выразил уверенность, что то поражение лишь придаст мотивации "Юнайтед".



"Я ожидаю реакции от них. Я видел матч против "Вулверхэмптона". Они выглядели очень разочарованными. Я слышал слова их тренера, он был расстроен результатом. Но факт в том, что они обладают игроками мирового уровня. Это будет очень тяжелый матч для нас. Это огромный вызов".



"Перед этим матчем у нас нет ощущения, словно "Юнайтед" в кризисе. Мы будем готовиться к сильнейшему "Манчестер Юнайтед" — потому что эта команда наполнена игроками высокого уровня. Поэтому было бы глупо и наивно думать, что они сыграют слабым составом в тяжелые для себя времена".



"Думаю, для нас не было бы никакого смысла готовиться к матчу таким образом", — цитирует Джеррарда Manchester Evening News.