Артета объяснил замену Тавареша на 35-й минуте
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил замену крайнего защитника Нуну Тавареша в первом тайме матча Кубка Лиги против "Ноттингем Форест".
Накануне "Арсенал" потерпел поражение 1:0 в гостях у представителя Чемпионшипа, причем Тавареш был заменен уже на 35-й минуте. Нуну покидал поле с нескрываемым негодованием.
Столь унизительную для игрока замену Артета объясняет желанием помочь команде. Обсуждать персональную игру 21-летнего португальца Микель отказался.
"Я сделал это, просто чтобы улучшить игру команды".
"Я понимал, какую реакцию это вызовет, но я должен был принять это решение, чтобы попытаться улучшить игру, которая у нас не получалась", — цитирует Артету Daily Mirror.
10.01.2022 13:00
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