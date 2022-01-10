Артета объяснил замену Тавареша на 35-й минуте

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил замену крайнего защитника Нуну Тавареша в первом тайме матча Кубка Лиги против "Ноттингем Форест".

Накануне "Арсенал" потерпел поражение 1:0 в гостях у представителя Чемпионшипа, причем Тавареш был заменен уже на 35-й минуте. Нуну покидал поле с нескрываемым негодованием.



Столь унизительную для игрока замену Артета объясняет желанием помочь команде. Обсуждать персональную игру 21-летнего португальца Микель отказался.



"Я сделал это, просто чтобы улучшить игру команды".



"Я понимал, какую реакцию это вызовет, но я должен был принять это решение, чтобы попытаться улучшить игру, которая у нас не получалась", — цитирует Артету Daily Mirror.