Рангник: "Всегда восхищался Кубком Англии"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник выразил свое восхищение Кубком Англии.

Домашним матчем против "Астон Виллы" в понедельник вечером подопечные Рангника возьмут старт в Кубке Англии, и у Ральфа самые серьезные планы в отношении этого соревнования, к которому он питает слабость с молодости.



"Я всегда восхищался и был большим поклонником Кубка Англии. Я вспоминаю, как в 1980, когда я провел год за рубежом в "Брайтоне", я посетил финал Кубка Англии на "Уэмбли" между "Вест Хэмом" и "Арсеналом".



"Я всегда восхищался атмосферой Кубка Англии, и для меня это очень важное соревнование. В предстоящем матче мы определенно сыграем сильнейшим составом, насколько это возможно".



"Мы воспринимаем матч против "Астон Виллы" максимально серьезно и надеемся пройти в следующий раунд. Мы знаем, что это будет непростой матч, особенно после недавней смены главного тренера у них".



"Они (при Стивене Джеррарде) выиграли четыре матча и четыре матча проиграли, включая три против команд топ-уровня. Поэтому для успеха нам нужно будет показать свой лучший футбол", — цитирует Рангника Daily Mirror.