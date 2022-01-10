Артета: "Мы должны извиниться за это"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда обязана извиниться после своего вылета из Кубка Англии.

Накануне "Арсенал" взял старт и одновременно вылетел из старейшего футбольного турнира, проиграв 0:1 в гостях у "Ноттингем Форест" из Чемпионшипа.



"Канониры" показали крайне беззубый футбол, ни разу не пробив в створ чужих ворот, и Артета не ищет этому поражению оправданий.



"Мы были недостаточно хороши, и мы должны извиниться за это".



"Я не хочу искать оправданий, я ожидал, что определенный мной состав сыграет лучше, а когда этого не происходит в кубковом соревновании, ты вылетаешь".



"Сегодня мы показали, что не в состоянии победить "Форест" на выезде, и не сыграли на уровне, необходимом для победы в матче. Это коллективная проблема. То, каким образом мы сыграли сегодня, ничуть не соответствует требуемым стандартам и уровню".



"Нам требовалось быть гораздо активнее и голоднее, стремясь выигрывать каждый эпизод любой ценой. Мы были не на своем уровне".



"Прежде всего я очень расстроен игрой. Не настроем, а тем, насколько целеустремленны мы были, чтобы изменить сложно складывающийся матч".



"Это по-настоящему больно. Это соревнование имеет большое значение для нашей истории, и вылететь из него — это большой удар по нам", — сообщил Артета ITV.