Рой Кин раскритиковал Магуайра

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин обрушился с критикой на Харри Магуайра после свежего интервью капитана "красных дьяволов".

В преддверии матча 3-го раунда Кубка Англии против "Астон Виллы" Магуайр заявил, что сыт по горло плохими результатами своей команды, призвав партнеров по "Юнайтед" сплотиться и взять ответственность на себя.



Такие банальные речи выводят Кина из себя. Рой требует, чтобы Магуайр со своими одноклубниками проявляли себя в матчах, подтверждая слова делом.



"Как много раз он уже это говорил? Я бы не стал слишком слушать, что говорит Харри".



"Я сужу об игроке по его действиям на футбольном поле, а не по его бредовым высказываниям вроде "нам надо сплотиться".



"Судите об игроке по тому, что происходит на футбольном поле. Там "Юнайтед" недостаточно хорош, но ты все равно ожидаешь, что дома против "Астон Виллы" они проявят себя и покажут хорошую игру. В последнее время они недостаточно хороши", — сообщил Кин ITV.