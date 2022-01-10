"Брайтон" продаст Биссума только за 50 млн. фунтов
"Брайтон" продаст своего полузащитника Ива Биссума в этом месяце только за 50 миллионов фунтов.
На текущей неделе издание Sky Sports сообщило, что в приобретении Биссума заинтересована "Астон Вилла". В предыдущие месяцы Ива также сватали в "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
Подогревает спекуляции о будущем Биссума тот факт, что от действующего контракта 25-летнего малийца остается только один полный год.
Однако The Athletic утверждает, что "Брайтон" комфортно себя чувствует в этой ситуации и не собирается спешить с продажей своей звезды.
Пока у "чаек" нет предложений по Биссума, но если Ив и уйдет в январе, заинтересованный в игроке клуб должен будет раскошелиться на 50 млн. фунтов.
10.01.2022 09:00
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Ну по сути это норм прайс. Надо было летом брать за 35.
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