Клопп опроверг слухи о том, что Тиаго уже не сыграет в этом сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг слухи о том, что полузащитник Тиаго Алькантара уже не сыграет в этом сезоне.

Тиаго не выходит на поле с победы 3:1 над "Ньюкаслом" 16 декабря, а в преддверии матча 3-го раунда Кубка Англии против "Шрюсбери" в социальных сетях появилась информация, что из-за травмы неизвестного характера 30-летний испанец не сыграет до марта, а то и до конца сезона.



Однако после воскресной победы 4:1 над представителем Лиги Один Клопп заверил, что Алькантара вернется гораздо раньше.



"Нет, ни до марта, ни до конца сезона, насколько мне известно".



"Там что-то с бедром. Прямо сейчас ему нужно время. Он не тренировался на этой неделе, но мы ожидаем, что он приступит к реабилитации с понедельника. А дальше посмотрим".



"Это не так, что он выбыл до конца сезона, совершенно не так", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.