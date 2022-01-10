Клопп опроверг слухи о том, что Тиаго уже не сыграет в этом сезоне
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг слухи о том, что полузащитник Тиаго Алькантара уже не сыграет в этом сезоне.
Тиаго не выходит на поле с победы 3:1 над "Ньюкаслом" 16 декабря, а в преддверии матча 3-го раунда Кубка Англии против "Шрюсбери" в социальных сетях появилась информация, что из-за травмы неизвестного характера 30-летний испанец не сыграет до марта, а то и до конца сезона.
Однако после воскресной победы 4:1 над представителем Лиги Один Клопп заверил, что Алькантара вернется гораздо раньше.
"Нет, ни до марта, ни до конца сезона, насколько мне известно".
"Там что-то с бедром. Прямо сейчас ему нужно время. Он не тренировался на этой неделе, но мы ожидаем, что он приступит к реабилитации с понедельника. А дальше посмотрим".
"Это не так, что он выбыл до конца сезона, совершенно не так", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
10.01.2022 08:00
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