Рангник: "Кавани останется до конца сезона"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объявил, что нападающий Эдинсон Кавани не покинет клуб в январе.

В этом сезоне Премьер-Лиги Кавани отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе "Юнайтед", включая дважды при Рангнике.



Эдинсона уже несколько недель связывают с переходом в "Барселону" или возвращением в Южную Америку, однако 34-летний уругваец дал слово Рангнику, что останется до конца своего контракта.



"Я ему сказал, что хотел бы его сохранить, если бы это зависело от меня, и у меня состоялся разговор с ним".



"Он пришел в мой кабинет, и мы разговаривали почти полчаса. Он сказал мне, что точно останется, он хочет остаться до конца сезона".



"Дело не только в том, что я сказал ему остаться. Он сам так решил. Он сказал мне, что я могу положиться на него в остатке сезона и что он будет стараться изо все сил, подавая пример молодежи".



"Он готов помогать, и он рад играть за нас. Даже когда он не играет, он старается наилучшим образом подавать пример другим игрокам".



"Для меня это хорошая новость, потому что Эди — один из тех игроков, которые — со своим огромным опытом, характером и отношением к работе — могут быть идеальным примером для всех остальных игроков", — цитирует Рангника Sky Sports.