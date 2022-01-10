Рангник: "Кавани останется до конца сезона"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объявил, что нападающий Эдинсон Кавани не покинет клуб в январе.
В этом сезоне Премьер-Лиги Кавани отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе "Юнайтед", включая дважды при Рангнике.
Эдинсона уже несколько недель связывают с переходом в "Барселону" или возвращением в Южную Америку, однако 34-летний уругваец дал слово Рангнику, что останется до конца своего контракта.
"Я ему сказал, что хотел бы его сохранить, если бы это зависело от меня, и у меня состоялся разговор с ним".
"Он пришел в мой кабинет, и мы разговаривали почти полчаса. Он сказал мне, что точно останется, он хочет остаться до конца сезона".
"Дело не только в том, что я сказал ему остаться. Он сам так решил. Он сказал мне, что я могу положиться на него в остатке сезона и что он будет стараться изо все сил, подавая пример молодежи".
"Он готов помогать, и он рад играть за нас. Даже когда он не играет, он старается наилучшим образом подавать пример другим игрокам".
"Для меня это хорошая новость, потому что Эди — один из тех игроков, которые — со своим огромным опытом, характером и отношением к работе — могут быть идеальным примером для всех остальных игроков", — цитирует Рангника Sky Sports.
10.01.2022 07:00
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