Светская хроника за понедельник

Агент Криштиану Роналду отправился на кризисные переговоры с "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" нашел альтернативу Душану Влаховичу. "Тоттенхэм" контактирует с Антонио Рюдигером. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в полузащитнике "Лацио" Сергее Милинкович-Савиче. (Calciomercato)



"Юнайтед" проявляет интерес к нападающему ПСЖ Мауро Икарди. (L'Equipe)



Агент Жорже Мендеш прилетел в Англию на кризисные переговоры с "Юнайтед" о будущем Криштиану Роналду. (The Sun)



"Юнайтед" не заинтересован в нападающем "Ривер Плейт" Хулиане Альваресе. (Manchester Evening News)



"Милан" видит в защитнике "Юнайтед" Эрике Байи замену для травмированного Симона Кьяера. (Milan Live)



Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд уверен, что "Манчестер Сити" попытается его купить летом. (Daily Express)



Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович отверг "Арсенал", потому что надеется перейти в более амбициозный клуб. (Di Marzio)



"Арсенал" может переключиться с Влаховича на Олли Уоткинса из "Астон Виллы". (Daily Express)



"Челси" может отпустить полузащитника Росса Баркли в аренду в январе. (90min)



"Лацио" заинтересован в голкипере "Челси" Кепе Аррисабалаге, но зарплата испанца в 170 тысяч фунтов в неделю — это чересчур для римлян. (The Athletic)



Спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи установил контакт с защитником "Челси" Антонио Рюдигером. (Football Insider)



Полузащитник Танги Ндомбеле надеется покинуть "Тоттенхэм" в этом месяце. (The Athletic)



Вингер "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн может перейти в "Аякс". (Fabrizio Romano)



"Тоттенхэм" предложит около 18 млн. фунтов за вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре. (Daily Mail)



"Интер" предложил "Эвертону" забрать нападающего Алексиса Санчеса бесплатно. (The Sun)



"Эвертон" сообщил полузащитнику Жан-Филиппу Гбамену, что тот волен покинуть клуб в январе. (Liverpool Echo)



"Ньюкасл" обратился к "Бернли" насчет 30-летнего нападающего Криса Вуда. (The Telegraph)



"Ньюкасл" проявляет интерес к 21-летнему нападающему "Ред Булл" Ноа Окафору. (TEAMtalk)



Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац договаривается о переходе в "Марсель" свободным агентом по окончании сезона. (L'Equipe)



"Лестер" вступил в борьбу за оцениваемого в 15 млн. фунтов полузащитника "Норвича" Тодда Кантуэлла. (The Sun)



Другое



Габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заразился коронавирусом в преддверии старта Кубка Африки. (ESPN)



Сенегальский голкипер "Челси" Эдуар Менди пропустит старт Кубка Африки из-за коронавируса. (Sky Sports)



Внук Яна Райта и одновременно сын Шона Райт-Филлипса дебютировал за "Стоук". (Daily Mirror)



Новичок "Ромы" Эйнсли Мэйтланд-Найлс назвал Жозе Моуриньо "вероятно лучшим тренером в мире". (Daily Mirror)



Защитник-веган "Ромы" Крис Смоллинг подвергся нападкам со стороны фанатов за отказ пройти вакцинацию от коронавируса и в конце концов согласился уколоться. (The Sun)