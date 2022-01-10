Матч "Эвертон" — "Лестер" снова отложен

Матч Премьер-Лиги между "Эвертоном" и "Лестером" был отложен — причем уже во второй раз.

Изначально "Лестер" должен был приехать на "Гудисон Парк" еще 19 декабря, но из-за вспышки коронавируса в стане "лис" тот матч был отложен.



В качестве новой даты проведения этого матча Премьер-Лига избрала 11 января, однако в ближайший вторник команда Брендана Роджерса тоже не приедет в Ливерпуль.



В официальном заявлении Премьер-Лиги говорится, что из-за сочетания таких факторов, как коронавирус, травмы и Кубок Африки, у "Лестера" не набирается минимально необходимого количества игроков — 13 полевых и одного голкипера.