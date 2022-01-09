"Астон Вилла" выигрывает борьбу за Диня

"Астон Вилла" выигрывает борьбу за крайнего защитника "Эвертона" Люку Диня.

Повздорив с главным тренером "Эвертона" Рафаэлем Бенитесом насчет тактики команды в прошлом месяце, Динь фактически оказался выставлен на трансфер. Отъезд Люки с "Гудисон Парк" в этом месяце выглядит неминуемым.



Ранее Диня сватали в "Челси" и "Ньюкасл", однако ближе все к компромиссу с "ирисками" подобралась "Вилла". Sky Sports ожидает, что два клуба сойдутся на 20-25 миллионах фунтов.



Диню все еще предстоит согласовать условия личного контракта с "Виллой", но с этим не должно возникнуть проблем, несмотря на внушительную зарплату 28-летнего француза в "Эвертоне" — около 125 тыс. фунтов в неделю.



Sky Sports добавляет, что "Челси" действительно интересовался Динем, но затем самостоятельно решил выйти из борьбы за Люку.