"Арсенал" вылетел из Кубка Англии

"Арсенал" покинул Кубок Англии, беззубо проиграв в гостях у "Ноттингем Форест" из Чемпионшипа со счетом 1:0.

Представитель второго дивизиона превосходно настроился на этот матч и, подгоняемый своими болельщиками, ни в чем не уступал фавориту.



В конце концов "канониры" поплатились за свою вялую и беззубую игру. На 83-й минуте Льюис Граббан с линии вратарской замкнул прострел партнера с правого фланга — 0:1.



За весь матч команда Микеля Артеты не нанесла ни одного удара в створ, с позором покинув турнир. А "лесники" выходят на "Лестер".



"Ноттингем Форест" — "Арсенал" — 1:0 (0:0)



Гол: Граббан 83.



"Ноттингем Форест": Самба, Спенс, Кук, Уорралл, Маккенна, Колбек, Гарнер, Дэвис (Граббан 68), Цинкернагель (Кафу 75), Джосон, Йетс.



"Арсенал": Лено, Соареш (Колашинац 90), Уайт, Холдинг, Тавареш (Тирни 35), Локонга, Патино (Лакасетт 69), Сака, Эдегор, Мартинелли, Нкетиа.



Предупреждения: Спенс, Цинкернагель — Мартинелли.