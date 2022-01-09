"Арсенал" вылетел из Кубка Англии
"Арсенал" покинул Кубок Англии, беззубо проиграв в гостях у "Ноттингем Форест" из Чемпионшипа со счетом 1:0.
Представитель второго дивизиона превосходно настроился на этот матч и, подгоняемый своими болельщиками, ни в чем не уступал фавориту.
В конце концов "канониры" поплатились за свою вялую и беззубую игру. На 83-й минуте Льюис Граббан с линии вратарской замкнул прострел партнера с правого фланга — 0:1.
За весь матч команда Микеля Артеты не нанесла ни одного удара в створ, с позором покинув турнир. А "лесники" выходят на "Лестер".
"Ноттингем Форест" — "Арсенал" — 1:0 (0:0)
Гол: Граббан 83.
"Ноттингем Форест": Самба, Спенс, Кук, Уорралл, Маккенна, Колбек, Гарнер, Дэвис (Граббан 68), Цинкернагель (Кафу 75), Джосон, Йетс.
"Арсенал": Лено, Соареш (Колашинац 90), Уайт, Холдинг, Тавареш (Тирни 35), Локонга, Патино (Лакасетт 69), Сака, Эдегор, Мартинелли, Нкетиа.
Предупреждения: Спенс, Цинкернагель — Мартинелли.
09.01.2022 22:05
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Ноттингем Форрест - 2 ЛЧ
Арсенал - 0 ЛЧ
Ноттигнем Форрест >> Арсенал
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Ноттингем Форрест 1 ЛЧ
Галубое гавно 0 ЛЧ
Есть аргументы 1,5 фанада? Ахахаха
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микспёсик без хозяина88 боится гавкнуть, тихо скулит в будке
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Повезло ггуннерам, что игру с Ливерпулем перенесли, а то бы влетели резерву красных и прощай надежды.
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Какая новая форма такая и игра, бесцветнаю)
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калониры братишки пхехехехе
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Карма для Артеты😁
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No More Gunners
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Гг решили насладиться 4 местом
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Не кстати для пенс88 отключили интернет в Казахстане.
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Стив Купер крутой. Респект.
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Играют так плохо как будто куевскую зарплату 2500 рублей за 2 дня получают
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Йозе Марино ухахах
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А там временем цыган разваливает ещё один клуб
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збс для Челси, конкурент вылетел, теперь гг будут злые и рвать ж0пу против колбасы)
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По делу победил Ноттингем, такого дерьмового футбола я уже пару месяцев не видел от Арсенала...
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болел за бело-красно-белых и они - не подвели
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