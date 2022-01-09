"Арсенал" вылетел из Кубка Англии

Льюис Граббан "Арсенал" покинул Кубок Англии, беззубо проиграв в гостях у "Ноттингем Форест" из Чемпионшипа со счетом 1:0.

Представитель второго дивизиона превосходно настроился на этот матч и, подгоняемый своими болельщиками, ни в чем не уступал фавориту.

В конце концов "канониры" поплатились за свою вялую и беззубую игру. На 83-й минуте Льюис Граббан с линии вратарской замкнул прострел партнера с правого фланга — 0:1.

За весь матч команда Микеля Артеты не нанесла ни одного удара в створ, с позором покинув турнир. А "лесники" выходят на "Лестер".

"Ноттингем Форест" — "Арсенал" — 1:0 (0:0)

Гол: Граббан 83.

"Ноттингем Форест": Самба, Спенс, Кук, Уорралл, Маккенна, Колбек, Гарнер, Дэвис (Граббан 68), Цинкернагель (Кафу 75), Джосон, Йетс.

"Арсенал": Лено, Соареш (Колашинац 90), Уайт, Холдинг, Тавареш (Тирни 35), Локонга, Патино (Лакасетт 69), Сака, Эдегор, Мартинелли, Нкетиа.

Предупреждения: Спенс, Цинкернагель — Мартинелли.


Метки Арсенал, Кубок Англии, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2022 22:05

Количество просмотров Просмотров: 1584

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Последние комментарии:




  1. gucman 09.01.2022 23:13 # gucman
    Ноттингем Форрест - 2 ЛЧ
    Арсенал - 0 ЛЧ

    Ноттигнем Форрест >> Арсенал

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  2. frisby 09.01.2022 23:09 # frisby
    Ноттингем Форрест 1 ЛЧ
    Галубое гавно 0 ЛЧ
    Есть аргументы 1,5 фанада? Ахахаха

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  3. bezviz 09.01.2022 23:03 # bezviz
    микспёсик без хозяина88 боится гавкнуть, тихо скулит в будке

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  4. electric 09.01.2022 23:02 # electric
    Повезло ггуннерам, что игру с Ливерпулем перенесли, а то бы влетели резерву красных и прощай надежды.

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  5. ars19995 09.01.2022 22:51 # ars19995
    Какая новая форма такая и игра, бесцветнаю)

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  6. true-manc 09.01.2022 22:44 # true-manc
    калониры братишки пхехехехе

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  7. soulfrommaind 09.01.2022 22:38 # soulfrommaind
    Карма для Артеты&#128513;

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  8. ensiferum 09.01.2022 22:34 # ensiferum
    No More Gunners

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  9. lancerlancer1 09.01.2022 22:29 # lancerlancer1
    Гг решили насладиться 4 местом

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  10. ian 09.01.2022 22:27 # ian
    Не кстати для пенс88 отключили интернет в Казахстане.

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  11. brown-ale 09.01.2022 22:25 # brown-ale
    Стив Купер крутой. Респект.

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  12. great-alexander 09.01.2022 22:14 # great-alexander
    Играют так плохо как будто куевскую зарплату 2500 рублей за 2 дня получают

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  13. mata05 09.01.2022 22:13 # mata05
    Йозе Марино ухахах

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  14. keane16 09.01.2022 22:12 # keane16
    А там временем цыган разваливает ещё один клуб

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  15. bezviz 09.01.2022 22:11 # bezviz
    збс для Челси, конкурент вылетел, теперь гг будут злые и рвать ж0пу против колбасы)

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  16. redwhitegun 09.01.2022 22:10 # redwhitegun
    По делу победил Ноттингем, такого дерьмового футбола я уже пару месяцев не видел от Арсенала...

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  17. reams 09.01.2022 22:09 # reams
    болел за бело-красно-белых и они - не подвели

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