Рангник готов обратиться к тактике Сульшера

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признал, что может последовать примеру своего предшественника Оле Гуннара Сульшера и обратиться к схеме с тремя защитниками.

В своих первых матчах у руля "Юнайтед" Рангник предпочитал использовать схему 4-2-2-2, которая навлекла на себя немало критики, особенно после поражения 0:1 от "Вулверхэмптона".



Фанаты и некоторые эксперты предложили Рангнику перейти на более современную схему с тремя защитниками, и Ральф открыт к этому тактическому маневру.



"Ну, я думаю, у большинства команд в Англии есть своя схема, и они придерживаются ее. Но есть и команды, которые переключаются с тройки защитников на четверку защитников или наоборот".



"Или есть команды — вроде, например, "Баварии" или "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне при Юлиане Нагельсманне, — которые, даже играя с четверкой защитников, умеют проводить ротацию в рамках свой схемы, своего построения, перехода на асимметричную тройку защитников".



"Думаю, у нашей команды есть эти два варианта. Чтобы играть в три защитника, большинство наших центральных защитников должны быть в строю. Кажется, Оле делал это в некоторых матчах вроде "Тоттенхэма", "Аталанты" на выезде, дерби с "Манчестер Сити".



"Думаю, мы можем играть в три защитника, это может быть вариантом для нас, но, как я уже сказал, это зависит от доступных игроков, от их текущего состояния и формы, а также от противостоящей нам команды", — цитирует Рангника Daily Mail.