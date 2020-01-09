Рангник готов обратиться к тактике Сульшера
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признал, что может последовать примеру своего предшественника Оле Гуннара Сульшера и обратиться к схеме с тремя защитниками.
В своих первых матчах у руля "Юнайтед" Рангник предпочитал использовать схему 4-2-2-2, которая навлекла на себя немало критики, особенно после поражения 0:1 от "Вулверхэмптона".
Фанаты и некоторые эксперты предложили Рангнику перейти на более современную схему с тремя защитниками, и Ральф открыт к этому тактическому маневру.
"Ну, я думаю, у большинства команд в Англии есть своя схема, и они придерживаются ее. Но есть и команды, которые переключаются с тройки защитников на четверку защитников или наоборот".
"Или есть команды — вроде, например, "Баварии" или "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне при Юлиане Нагельсманне, — которые, даже играя с четверкой защитников, умеют проводить ротацию в рамках свой схемы, своего построения, перехода на асимметричную тройку защитников".
"Думаю, у нашей команды есть эти два варианта. Чтобы играть в три защитника, большинство наших центральных защитников должны быть в строю. Кажется, Оле делал это в некоторых матчах вроде "Тоттенхэма", "Аталанты" на выезде, дерби с "Манчестер Сити".
"Думаю, мы можем играть в три защитника, это может быть вариантом для нас, но, как я уже сказал, это зависит от доступных игроков, от их текущего состояния и формы, а также от противостоящей нам команды", — цитирует Рангника Daily Mail.
09.01.2022 21:00
Просмотров: 439
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
цирк уехал, тактика осталась
(ответить)
Ну а чо, стратежка то работала, и вроде не редко, так что одобряю! :)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий