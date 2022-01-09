Артета готов потратиться на нападающего в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что готов крупно потратиться на нападающего в январе.

Неопределенная ситуация с будущим Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа подталкивает "Арсенал" к укреплению позиции нападающего.



С переходом к "канонирам" связывают Душана Влаховича из "Фиорентины", и у Артеты есть деньги на такого рода игрока.



"Если это правильный игрок, если мы можем его себе позволить, если трансфер возможен и если мы этого хотим, тогда мы обсудим это и примем правильное решение. Мы открыты".



"Думаю, учитывая количество вещей, которые мы хотим улучшить в команде, мы должны использовать максимум возможностей в каждое трансферное окно, поэтому мы на чеку".



"(Технический директор) Эду и его команда очень упорно трудятся, и мы четко знаем, в чем нуждаемся. Другой вопрос в том, сможем мы это сделать в январе или летом. Это зависит от ряда факторов", — цитирует Артета ESPN.