Александер-Арнольд заразился коронавирусом

Защитник Трент Александер-Арнольд стал очередным игроком "Ливерпуля", заразившимся коронавирусом.

Как гласит официальное заявление "Ливерпуля", COVID-19 был обнаружен у Александер-Арнольда вскоре после матча Премьер-Лиги против "Челси" в прошлый уикенд (2:2).



Именно по этой причине Трента не оказалось в заявке "красных" на воскресный матч 3-го раунда Кубка Англии против "Шрюсбери", однако мерсисайдцы обещают, что 23-летний англичанин возобновит тренировки "в ближайшие дни".



Главная интрига заключается в том, успеет ли Александер-Арнольд вернулся к полуфинальному матчу Кубка Лиги против "Арсенала" на "Энфилде" в ближайший четверг.



Прямо сейчас на самоизоляции из-за коронавируса также находятся Алиссон, Жоэль Матип и Роберто Фирмино.