Клопп возвращается к исполнению своих обязанностей

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп возвращается к исполнению своих обязанностей после того, как переболел коронавирусом.

COVID-19 был обнаружен у Клоппа перед матчем Премьер-Лиги против "Челси" на прошлой неделе (2:2). Юрген был вынужден отправиться на самоизоляцию.

Из-за того, что первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Арсенала" был отложен, отсутствие Клоппа ограничилось только тем выездом на "Стэмфорд Бридж".

В воскресенье "Ливерпуль" играет против "Шрюсбери" в 3-м раунде Кубка Англии, и на этот матч Юрген вернется, подтвердив свое выздоровление тестом с отрицательным результатом.

А вот Пеп Лейндерс, правая рука Клоппа, все еще находится на самоизоляции, как следует из заявления "красных".


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2022 16:00

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  1. aliluya-nn 09.01.2022 16:31 # aliluya-nn
    Как там Ливерпуль со Шрюсбери не просил перенести матч? А то состав вроде не набирался еще 3 дня назад...

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