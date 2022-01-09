Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп возвращается к исполнению своих обязанностей после того, как переболел коронавирусом.

COVID-19 был обнаружен у Клоппа перед матчем Премьер-Лиги против "Челси" на прошлой неделе (2:2). Юрген был вынужден отправиться на самоизоляцию.



Из-за того, что первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Арсенала" был отложен, отсутствие Клоппа ограничилось только тем выездом на "Стэмфорд Бридж".



В воскресенье "Ливерпуль" играет против "Шрюсбери" в 3-м раунде Кубка Англии, и на этот матч Юрген вернется, подтвердив свое выздоровление тестом с отрицательным результатом.



А вот Пеп Лейндерс, правая рука Клоппа, все еще находится на самоизоляции, как следует из заявления "красных".