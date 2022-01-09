Конте не может обещать фанатам "Тоттенхэма" трофей

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что не может обещать болельщикам своего клуба трофей.

В своих предыдущих клубах Конте привык быстро добиваться успеха, однако сделать это с "Тоттенхэмом" будет непросто.



Уже вылетев из Лиги Конференций и оказавшись на пороге вылета из Кубка Лиги, "шпоры" возлагают большие надежды на Кубок Англии, где они стартуют матчем против "Моркама" из третьего дивизиона в воскресенье.



Однако Конте не готов пообещать фанатам трофей, напоминая, насколько высока конкуренция в английском футболе.



"В данный момент мне очень сложно давать обещания нашим фанатам, потому что мне нравится говорить правду и быть реалистом. Это не означает, что я не настроен позитивно — у меня всегда позитивное мышление, и когда я брался за работу в "Тоттенхэме", я мыслил позитивно".



"Однако я знаю, что в Англии тебе приходится конкурировать с командами самого, самого высокого уровня. Ты словно соревнуешься в другом виде спорта, когда играешь в футбол в Англии. Здесь по-другому, нежели в других странах, если учитывать уровень сложности, напряжение и мастерство игроков", — цитирует Конте Daily Mail.