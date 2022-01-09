Невакцинированным игрокам Премьер-Лиги грозит 10-дневный карантин по возвращении в страну

От невакцинированых игроков Премьер-Лиги могут потребовать прохождение 10-дневного карантина после возвращения в страну с матча в еврокубках или за сборную.

По информации Daily Mail, на прошлой неделе исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастер направил письмо 20 участникам дивизиона о вероятном ужесточении мер в отношении игроков и сотрудников клубов, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.



Это инициатива не столько самой Премьер-Лиги, сколько британского правительства, которое пытается взять под контроль распространение штамма "омикрон".



Предложение о 10-дневном карантине фактически лишит клубы возможности брать игроков на выездные матчи в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций. С той же самой проблемой столкнется главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, играя в гостях.



Любой человек, не прошедший полный курс вакцинации, и сейчас должен пройти 10-дневный карантин по прибытии в Британию из-за рубежа, но для элитных спортсменов сделано исключение, позволяющее им участвовать в матчах и тренироваться в течение этих 10 дней при соблюдении мер безопасности. Как раз об отмене этого исключения и идет речь.



Добавим, последние данные говорят о том, что 16 процентов игроков в Премьер-Лиге и 25 процентов в Футбольной Лиге не получили ни одного укола вакцины.