"Ньюкасл" вступил в переговоры о покупке Бадиашиле
"Ньюкасл" вступил в переговоры с "Монако" о приобретении центрального защитника Бенуа Бадиашиле.
"Ньюкасл" сделал уже по два предложения насчет Свена Ботмана из "Лилля" и Диего Карлоса из "Севильи", но пока не смог заполучить ни того, ни другого.
Главный тренер "сорок" Эдди Хау надеется обзавестись сразу двумя центральными защитниками в январе, и отсутствие прогресса на других фронтах заставило клуб с "Сент-Джеймс Парк" вступить в борьбу за Бадиашиле.
20-летний француз конголезского происхождения оценивается в 35 миллионов фунтов, также вызывая интерес со стороны "Вест Хэма", "Вулверхэмптона" и "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне Бадиашиле сыграл 11 матчей за "Монако" в Лиге 1, включая восемь в стартовом составе.
09.01.2022 13:00
Просмотров: 112
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: