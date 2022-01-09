"Ньюкасл" вступил в переговоры о покупке Бадиашиле

"Ньюкасл" вступил в переговоры с "Монако" о приобретении центрального защитника Бенуа Бадиашиле.

"Ньюкасл" сделал уже по два предложения насчет Свена Ботмана из "Лилля" и Диего Карлоса из "Севильи", но пока не смог заполучить ни того, ни другого.



Главный тренер "сорок" Эдди Хау надеется обзавестись сразу двумя центральными защитниками в январе, и отсутствие прогресса на других фронтах заставило клуб с "Сент-Джеймс Парк" вступить в борьбу за Бадиашиле.



20-летний француз конголезского происхождения оценивается в 35 миллионов фунтов, также вызывая интерес со стороны "Вест Хэма", "Вулверхэмптона" и "Манчестер Юнайтед".



В этом сезоне Бадиашиле сыграл 11 матчей за "Монако" в Лиге 1, включая восемь в стартовом составе.