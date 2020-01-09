В "Сити" уверены, что Стерлинг подпишет новый контракт

Вингер Рахим Стерлинг передумал уходить из "Манчестер Сити" и теперь готов заключить новый контракт со своим клубом.

В прошлом году отношения Стерлинга с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой пережили настоящий кризис.



Рахим не имел твердого места в стартовом составе "горожан", перестал регулярно забивать, а также открыто рассуждал о смене клуба и отъезде из Премьер-Лиге.



В последнее время ситуация заметно улучшилась. Стерлинг все еще хочет посмотреть, что с ним будет в ближайшие недели, но об уходе из "Сити" больше не помышляет.



"Горожане" готовы дать Рахиму время, чтобы окончательно определиться со своими ощущениями, но теперь уверены в подписании нового контракта и надеются сделать это до окончания сезона, сообщает Daily Mail.



Добавим, сейчас 27-летний англичанин получает 300 тысяч фунтов неделю по контракту, подписанному в ноябре 2018 и истекающему в конце следующего сезона.