В "Сити" уверены, что Стерлинг подпишет новый контракт
Вингер Рахим Стерлинг передумал уходить из "Манчестер Сити" и теперь готов заключить новый контракт со своим клубом.
В прошлом году отношения Стерлинга с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой пережили настоящий кризис.
Рахим не имел твердого места в стартовом составе "горожан", перестал регулярно забивать, а также открыто рассуждал о смене клуба и отъезде из Премьер-Лиге.
В последнее время ситуация заметно улучшилась. Стерлинг все еще хочет посмотреть, что с ним будет в ближайшие недели, но об уходе из "Сити" больше не помышляет.
"Горожане" готовы дать Рахиму время, чтобы окончательно определиться со своими ощущениями, но теперь уверены в подписании нового контракта и надеются сделать это до окончания сезона, сообщает Daily Mail.
Добавим, сейчас 27-летний англичанин получает 300 тысяч фунтов неделю по контракту, подписанному в ноябре 2018 и истекающему в конце следующего сезона.
09.01.2022 12:00
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КОРОЛИ!!! Уйти в любой другой клуб - автоматическое понижение. + Рахимчик должен наклепать ещё голов 50, чтобы стать легендой КОРОЛЕЙ!!!
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