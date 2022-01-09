"Астон Вилла" готова побороться за Диня
"Астон Вилла" обдумывает приобретение левого защитника "Эвертона" Люки Диня.
На текущей неделе главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес подтвердил, что Динь выразил желание уйти из клуба в январе.
Ранее Динь угодил в опалу к Бенитесу и перестал играть, а "ириски" приобрели на его место Виталя Миколенко из киевского "Динамо".
Интерес к Люке проявляют "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Челси". А теперь и "Астон Вилла", как сообщает Daily Mail, готова вступить в борьбу за 28-летнего француза.
При этом "Эвертон" надеется выручить до 30 миллионов фунтов за Диня. Еще одна проблема — это зарплата Люки, который получает на "Гудисон Парк" 128 тыс. фунтов в неделю.
09.01.2022 11:00
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