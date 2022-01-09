Райт призвал "Арсенал" арендовать Вейналдума

Легенда "Арсенала" Ян Райт призвал "канониров" арендовать полузащитника ПСЖ Джорджиньо Вейналдума.

Проводив Томаса Партея с Мохамедом Эльнени на Кубок Африки и отпустив Эйнсли Мэйтланд-Найлса в "Рому" за практикой, "Арсенал" столкнулся с острым дефицитом полузащитников.



Главный тренер "канониров" Микель Артета уже подтвердил, что открыт к приобретениям в январе, и Райт видит идеальный вариант укрепления проблемной позиции.



"Я видел, что с переходом в "Арсенал" связывают Вейналдума. Арендовать его у ПСЖ — это было бы удивительно".



"Им нужен такой игрок в полузащите. С таким опытом. Просто чтобы помочь молодежи, помочь Альберу Самби Локонге. Он выигрывал Премьер-Лигу".



"Затем можно подумать и о других приобретениях, и тогда "Арсенал" начнет по-настоящему претендовать на высокие места", — цитирует Райта Daily Mail.