Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес не переживает за свое будущее на фоне обострившихся протестов фанатов мерсисайдского клуба.

Фанаты "Эвертона" с самого начала весьма осторожно отнеслись к назначению Бенитеса, однако в последние недели команда выступает крайне неудачно, и недовольство болельщиков стало нарастать.



В субботу "ириски" одержали свою только вторую победу в 13 последних матчах, в экстра-таймах сломив сопротивление "Халла" в рамках 3-го раунда Кубка Англии (2:3).



На этом выездном кубковом матче фанаты "Эвертона" растянули большой баннер с надписью "Бенитес, убирайся из нашего клуба", однако этого оказалось недостаточно, чтобы встревожить Рафаэля.



"Нет, я не переживаю. Как я уже говорил, мы пытаемся решить проблемы, которые существуют давно. Это не так, что за последние три месяца у нас возникли проблемы иного рода — они все те же, и мы пытаемся их решить".



"У меня есть опыт для этого. Я буду стараться изо всех сил. Если некоторые фанаты это понимают, то они будут поддерживать команду. Это самое важное — оставаться позади команды".



"Если некоторые этого не понимают, то нормально, это их право. Но я продолжу стараться изо всех сил и останусь профессионалом, чтобы мы улучшили то, что зависит от нас", — цитирует Бенитеса Sky Sports.