Магуайр: "Так не может продолжаться"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что сыт по горло чередой неудачных матчей своей команды.

Едва приступив к работе с "Юнайтед", Ральф Рангник уже оказался под серьезным давлением. Немецкий специалист пока не смог значительно улучшить игру и результаты команды.



Магуайр считает, что в этой ситуации ответственность на себя должны взять игроки. 28-летний защитник хочет, чтобы его команда правильно настраивалась на матчи и билась бы на поле.



"Мы подводим своих фанатов, мы должны выходить на поле и сражаться. Эта команда финишировала второй в прошлом году. В этом году наш состав стал больше и сильнее, и мы должны демонстрировать правильный настрой".



"У нас в команде есть большие игроки, лидеры. Я устал повторять это себе, но так не может продолжаться. Мы должны выдать хорошую серию, начиная с понедельника".



"Как я видел, нас много критикуют, и во многом эта критика является абсолютно уместной. Во многом она оправдана, и все мы должны взять на себя ответственность — особенно я, поскольку я капитан. Нам нужно начать побеждать и играть в хороший командный футбол".



"Повторюсь: это зависит от нас, игроков. Такое мастерство и такие лидеры, как есть у нас, должны гарантировать тебе место в топ-4 и трофей по итогам сезона", — цитирует Магуайра Daily Mail.