Саудовские боссы посетили раздевалку "Ньюкасла" после вылета из Кубка Англии

Новые владельцы Ньюкасла Саудовские владельцы "Ньюкасла" нанесли визит в раздевалку команды Эдди Хау после сенсационного домашнего поражения от "Кембриджа" в Кубке Англии.

Накануне "сороки" стартовали и сразу же вылетели из Кубка Англии, потерпев поражение 0:1 на глазах 47-тысячной аудитории "Сент-Джеймс Парк" от представителя третьего дивизиона.

"Ньюкасл" показал удручающий по содержанию футбол — даже купленный у "Атлетико" защитник Киран Триппьер, который провел на поле все 90 минут, не помог "сорокам".

На этом матче присутствовал президент "Ньюкасла" Ясир Аль-Румайян, представляющий Суверенный фонд Саудовской Аравии, в собственности которого находится 80 процентов акций клуба.

Сразу после финального свистка саудовские боссы вместе со своими телохранителями спустились в раздевалку, однако Хау отрицает, что игрокам была устроена взбучка за позорный результат.

"Лично меня там не было. Мы и мой штаб увиделись с ними позже. Думаю, они очень поддержали игроков, потому что всем нам нам предстоит много сражаться, чтобы избежать вылета. Они очень поддерживают каждого, и я безмерно благодарен за эту поддержку".

"Думаю, игрокам было полезно это увидеть и услышать, потому что всем в клубе нужно объединить усилия, чтобы мы остались в дивизионе", — цитирует главного тренера "Ньюкасла" Daily Express.


Метки Кембридж, Кубок Англии, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2022 06:00

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  1. jawen 09.01.2022 07:28 # jawen
    Клуб забил на кубок, главное - EPL

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  2. shearer1 09.01.2022 07:17 # shearer1
    Просто поддержали для будущего.
    Ведь не вина игроков что в команде не было чистого центр форварда.
    Уилсон травмирован, а Гейл устарел.
    Что до Жоэлинтона - то он ЛФ. Сейн Максиман вообще то - вингер. Игроки выкладывались по полной, но подвёл случай - лишнее касание Шелви и оплошность кипера.
    Так что владельцы будут работать быстрее - над трансферами ЦФ и Голкипера. Что очень сложно сделать зимой при ФФП.
    Предлагаю сразу купить не звёзд, а Азмуна и Габигола.

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  3. stargazer 09.01.2022 07:03 # stargazer
    Наверно нагнули всех... и Боссы и телохранители

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