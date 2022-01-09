Саудовские боссы посетили раздевалку "Ньюкасла" после вылета из Кубка Англии
Саудовские владельцы "Ньюкасла" нанесли визит в раздевалку команды Эдди Хау после сенсационного домашнего поражения от "Кембриджа" в Кубке Англии.
Накануне "сороки" стартовали и сразу же вылетели из Кубка Англии, потерпев поражение 0:1 на глазах 47-тысячной аудитории "Сент-Джеймс Парк" от представителя третьего дивизиона.
"Ньюкасл" показал удручающий по содержанию футбол — даже купленный у "Атлетико" защитник Киран Триппьер, который провел на поле все 90 минут, не помог "сорокам".
На этом матче присутствовал президент "Ньюкасла" Ясир Аль-Румайян, представляющий Суверенный фонд Саудовской Аравии, в собственности которого находится 80 процентов акций клуба.
Сразу после финального свистка саудовские боссы вместе со своими телохранителями спустились в раздевалку, однако Хау отрицает, что игрокам была устроена взбучка за позорный результат.
"Лично меня там не было. Мы и мой штаб увиделись с ними позже. Думаю, они очень поддержали игроков, потому что всем нам нам предстоит много сражаться, чтобы избежать вылета. Они очень поддерживают каждого, и я безмерно благодарен за эту поддержку".
"Думаю, игрокам было полезно это увидеть и услышать, потому что всем в клубе нужно объединить усилия, чтобы мы остались в дивизионе", — цитирует главного тренера "Ньюкасла" Daily Express.
09.01.2022 06:00
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Клуб забил на кубок, главное - EPL
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Просто поддержали для будущего.
Ведь не вина игроков что в команде не было чистого центр форварда.
Уилсон травмирован, а Гейл устарел.
Что до Жоэлинтона - то он ЛФ. Сейн Максиман вообще то - вингер. Игроки выкладывались по полной, но подвёл случай - лишнее касание Шелви и оплошность кипера.
Так что владельцы будут работать быстрее - над трансферами ЦФ и Голкипера. Что очень сложно сделать зимой при ФФП.
Предлагаю сразу купить не звёзд, а Азмуна и Габигола.
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Наверно нагнули всех... и Боссы и телохранители
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