"Ливерпуль" не планирует продавать Ориги в январе

"Ливерпуль" не планирует продавать нападающего Дивока Ориги в этом месяце.

В этом сезоне Ориги сыграл только 10 матчей за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, включая лишь четыре появления в стартовом составе.



Кроме того, контракт Дивока истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на один год при определенном количестве выходов в старте.



Согласно слухам, интерес к Ориги проявляют клубы Серии А и "Ньюкасл", однако Daily Mail утверждает, что "красные" не ожидают ухода Дивока в это трансферное окно.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что Ориги может ему пригодиться в отсутствие Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые уехали на Кубок Африки. Перспектива лишиться 26-летнего бельгийца безо всякой компенсации не страшит "красных".