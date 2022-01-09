"Ливерпуль" не планирует продавать Ориги в январе
"Ливерпуль" не планирует продавать нападающего Дивока Ориги в этом месяце.
В этом сезоне Ориги сыграл только 10 матчей за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, включая лишь четыре появления в стартовом составе.
Кроме того, контракт Дивока истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на один год при определенном количестве выходов в старте.
Согласно слухам, интерес к Ориги проявляют клубы Серии А и "Ньюкасл", однако Daily Mail утверждает, что "красные" не ожидают ухода Дивока в это трансферное окно.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что Ориги может ему пригодиться в отсутствие Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые уехали на Кубок Африки. Перспектива лишиться 26-летнего бельгийца безо всякой компенсации не страшит "красных".
09.01.2022 00:05
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КНЯЗИ!!!
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Потом придется бесплатно отпустить.
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потому что на етого бомжа нет спроса!
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Император Дивок! Хозяин АПЛ и ЛЧ.
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