"Ливерпуль" не планирует продавать Ориги в январе

Дивок Ориги "Ливерпуль" не планирует продавать нападающего Дивока Ориги в этом месяце.

В этом сезоне Ориги сыграл только 10 матчей за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, включая лишь четыре появления в стартовом составе.

Кроме того, контракт Дивока истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на один год при определенном количестве выходов в старте.

Согласно слухам, интерес к Ориги проявляют клубы Серии А и "Ньюкасл", однако Daily Mail утверждает, что "красные" не ожидают ухода Дивока в это трансферное окно.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что Ориги может ему пригодиться в отсутствие Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые уехали на Кубок Африки. Перспектива лишиться 26-летнего бельгийца безо всякой компенсации не страшит "красных".


Метки Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2022 00:05

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  1. electric 09.01.2022 00:53 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  2. hunter022 09.01.2022 00:40 # hunter022
    Потом придется бесплатно отпустить.

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  3. true-manc 09.01.2022 00:31 # true-manc
    потому что на етого бомжа нет спроса!

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  4. dexter 09.01.2022 00:13 # dexter
    Император Дивок! Хозяин АПЛ и ЛЧ.

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