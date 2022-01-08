Фред: "Я очень счастлив в "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред опроверг слухи о том, что он хочет уйти из клуба.

Фред забил победный гол в первом матче "Юнайтед" при Ральфе Рангнике, однако в двух последних 28-летний бразилец не попадал в стартовый состав.



На днях появились слухи, что Фред находится среди игроков, которые чувствуют себя несчастными в "Юнайтед", однако опровержение не заставило себя ждать.



"За последние дни я прочитал несколько фейковых новостей в отношении меня и других игроков "Манчестер Юнайтед". У меня нет привычки публично отвечать на провокационные истории, но в этот раз я должен это сделать".



"Я просто хочу сказать, что очень счастлив здесь и никогда не выражал какого-либо недовольства или желания покинуть клуб. Не верьте фейковым новостям. Мы продолжим работать с огромной самоотдачей для достижения своих целей", — пишет Фред в твиттере.