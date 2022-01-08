"Челси" разгромил "Честерфилд" и вышел в 4-й раунд Кубка Англии
К числу участников 4-го раунда Кубка Лиги присоединился "Челси", разгромивший "Честерфилд" из пятого дивизиона со счетом 5:1.
Значительный перевес "синих" в классе сказался уже на шестой минуте, когда Тимо Вернер подхватил мяч перед пустыми воротами после заблокированного удара Хакима Зийеша и просто не мог промахнуться — 1:0.
На 18-й минуте Каллум Хадсон-Одои нанес обводящий удар с дистанции — 2:0. Прошло еще две минуты, и Ромелу Лукаку с линии вратарской замкнул прострел 17-летнего Льюиса Холла — 3:0.
До перерыва случился еще один гол. Это Андреас Кристенсен головой добил мяч в ворота после отраженного голкипером дальнего удара Холла — 4:0.
Второй тайм начался с того, что Кристиан Пулишич заработал пенальти, а Зийеш его реализовал — 5:0.
В качестве утешения "Честерфилд" получил свой гол. На 80-й минуте Акваси Асате добил мяч в пустые ворота после того, как голкипер "Челси" Маркус Беттинелли кое-как остановил удар Кабонго Чиманги — 5:1.
Из прочих матчей стоит выделить домашнее поражение "Ньюкасла" от "Кембриджа" из Лиги Один. Также покидают турнир "Бернли", "Уотфорд".
"Челси" — "Честерфилд" — 5:1 (4:0)
Голы: Вернер 6, Хадсон-Одои 18, Лукаку 20, Кристенсен 39, Зийеш 55 (пен) — Асанте 80.
"Челси": Беттинелли, Хадсон-Одои (Баркли 66), Кристенсен (Бэйкер 59), Сарр, Холл, Ковачич (Лофтус-Чик 45), Ньигес, Зийеш, Пулишич (Вейл 58), Вернер, Лукаку (Хаверц 45).
"Бернли" — "Хаддерсфилд" — 1:2 (1:0)
Голы: Родригес 28 — Корома 74, Пирсон 87.
"Миллуолл" — "Кристал Пэлас" — 1:2 (1:0)
Голы: Афобе 17 — Олисе 46, Матета 58.
"Лестер" — "Уотфорд" — 4:1 (2:1)
Голы: Тилеманс 7 (пен), Мэддисон 25, Барнс 54, Олбрайтон 85 — Педро 27.
"Ньюкасл" — "Кембридж" — 0:1 (0:0)
Гол: Айронсайд 56.
"Порт Вейл" — "Брентфорд" — 1:4 (0:1)
Голы: Харратт 70 — Форсс 26, Мбемо 66, 76, 87 (пен).
"Вест Бромвич" — "Брайтон" — 1:2 (1:0) после экстра-таймов
Голы: Робинсон 47 — Модер 81, Мопе 98.
"Халл" — "Эвертон" — 2:3 (1:2) после экстра-таймов
Голы: Смит 1, Лонгман 71 — Грей 21, Гомеш 31, Таунсенд 98.
"Суонси" — "Саутгемптон" — 1:1 (0:1) после экстра-таймов
Голы: Пиру 77, Беднарек 94 (авт) — Редмонд 8, Эльюнусси 95, Лонг 102.
"Мансфилд" — "Мидлсбро" — 2:3 (0:2)
Голы: Хоукинс 67, Оутс 85 — Икпеазу 4, Бойд-Манс 14, О'Тул 90 (авт).
"Бристоль Сити" — "Фулхэм" — 0:1 (0:0) после экстра-таймов
Гол: Уилсон 105.
"Ковентри" — "Дерби" — 1:0 (1:0)
Гол: Хайам 42.
"Хартлпул" — "Блэкпул" — 2:1 (0:1)
Голы: Фергюсон 48, Грей 61 — Андерсон 8.
"Барнсли" — "Барроу" — 5:4 (2:0) после экстра-таймов
Голы: Андерсен 23, Уильямс 42, Коул 84, Моррис 88, 102 — Бэнкс 61, Дрисколл-Гленнон 78, Джонс 86, Кей 90.
"Борэм Вуд" — "Уимблдон" — 2:0 (1:0)
Голы: Марш 10, Клифтон 86.
"Киддерминстер" — "Рединг" — 2:1 (0:1)
Голы: Остин 69, Морган-Смит 82 — Пушкаш 45.
"Питерборо" — "Бристоль Роверс" — 2:1 (1:1)
Голы: Смодич 20, Мумба 63 — Куттс 30 (пен).
КПР — "Ротерхэм" — 1:1 (0:0) после экстра-таймов, победа КПР по пенальти — 8:7
Голы: Дайкс 115 — Ихиекве 98.
"Уиган" — "Блэкберн" — 3:2 (0:0)
Голы: Пауэр 61, Уотмоу 75, Аасгор 90 — Хадра 49, Айала 89.
"Бирмингем" — "Плимут" — 0:1 (0:0) идут экстра-таймы
Голы: Лоу 104.
"Йовил" — "Борнмут" — 1:3 (0:2)
Голы: Куигл 48 — Маркондес 19, 43, 70.
08.01.2022 22:25
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Последние комментарии:
Зиеш дрыхлый и тухлый. По факту зиеш не замена виллиану и даже тень педро. Хотя иногда пасы левой топовые вырезает. Баночник
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Кчм, ка, кал и лч. Норм.
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Может хватит дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Казахстане, уничтожат исламских провокаторов. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
А теперь самое главное!
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, это главное. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено!
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Урааааа
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Все происходит как я и предсказывал. Россия развивается, внешняя политика и экономика становится лучше. Путин четко ведет страну. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, у России абсолютно лучшая внешняя политика. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - отбирай у хохлов полуостров, хочешь - оставляй молдован без газа, желание есть - мочи террористов в Казахстане и Сирии. Абсолютно любые сочетания позиций государства без потери качества.
У России абсолютно лучший президент СНГ и, возможно, мира. Никакие Обамы, Байдены, Макроны ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал России новые успехи в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, помогая казахам бороться с терористами и параллельно поджигая пердаки хохлам, Россия недвусмысленно обозначила свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Хохлы, эстонцы,цыгане, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте политику. Улучшите свое понимание сути этой деятельности и процессов в ней. Чтобы не глотать хyи, как вы это делаете сейчас.
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Вернер даже Честерподзаборильду выйдя с первых минут может забить максимум один гол. В то же время как забивают Обои, Кристенсен и даже Зиеш.
Ну что за топ нап.
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Завтра Лузерка покажет как нужно сосать против команд-ноунеймов
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лол, а почему колбаса не играла, уже вылетела что ли?) ахахаха, ору с портовых бестрофейников)))
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Первую пачку сигарет я выкурил в 11.
Вторую в 11:05.
(с) Маурицио Сарридзе
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Киддерминстер Харриерс на троне.
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Курить вредно!
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Поздравляю адекватных фанатов Челси!
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Чет мне кажется , что Тухелян все чашки,кроме АПЛ заберет.Он походу кубковый тренер.
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Ньюкасл пхахахахаххахахах
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С победой! Курильщики молодцы, гол всё-таки сообразили.
PS. Извиняемся, что отобрали микрофон у фапловских политиков своим футбольным оффтопом. Можно продолжать
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