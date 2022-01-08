"Челси" разгромил "Честерфилд" и вышел в 4-й раунд Кубка Англии

Челси К числу участников 4-го раунда Кубка Лиги присоединился "Челси", разгромивший "Честерфилд" из пятого дивизиона со счетом 5:1.

Значительный перевес "синих" в классе сказался уже на шестой минуте, когда Тимо Вернер подхватил мяч перед пустыми воротами после заблокированного удара Хакима Зийеша и просто не мог промахнуться — 1:0.

На 18-й минуте Каллум Хадсон-Одои нанес обводящий удар с дистанции — 2:0. Прошло еще две минуты, и Ромелу Лукаку с линии вратарской замкнул прострел 17-летнего Льюиса Холла — 3:0.

До перерыва случился еще один гол. Это Андреас Кристенсен головой добил мяч в ворота после отраженного голкипером дальнего удара Холла — 4:0.

Второй тайм начался с того, что Кристиан Пулишич заработал пенальти, а Зийеш его реализовал — 5:0.

В качестве утешения "Честерфилд" получил свой гол. На 80-й минуте Акваси Асате добил мяч в пустые ворота после того, как голкипер "Челси" Маркус Беттинелли кое-как остановил удар Кабонго Чиманги — 5:1.

Из прочих матчей стоит выделить домашнее поражение "Ньюкасла" от "Кембриджа" из Лиги Один. Также покидают турнир "Бернли", "Уотфорд".

"Челси" — "Честерфилд" — 5:1 (4:0)

Голы: Вернер 6, Хадсон-Одои 18, Лукаку 20, Кристенсен 39, Зийеш 55 (пен) — Асанте 80.

"Челси": Беттинелли, Хадсон-Одои (Баркли 66), Кристенсен (Бэйкер 59), Сарр, Холл, Ковачич (Лофтус-Чик 45), Ньигес, Зийеш, Пулишич (Вейл 58), Вернер, Лукаку (Хаверц 45).

"Бернли" — "Хаддерсфилд" — 1:2 (1:0)

Голы: Родригес 28 — Корома 74, Пирсон 87.

"Миллуолл" — "Кристал Пэлас" — 1:2 (1:0)

Голы: Афобе 17 — Олисе 46, Матета 58.

"Лестер" — "Уотфорд" — 4:1 (2:1)

Голы: Тилеманс 7 (пен), Мэддисон 25, Барнс 54, Олбрайтон 85 — Педро 27.

"Ньюкасл" — "Кембридж" — 0:1 (0:0)

Гол: Айронсайд 56.

"Порт Вейл" — "Брентфорд" — 1:4 (0:1)

Голы: Харратт 70 — Форсс 26, Мбемо 66, 76, 87 (пен).

"Вест Бромвич" — "Брайтон" — 1:2 (1:0) после экстра-таймов

Голы: Робинсон 47 — Модер 81, Мопе 98.

"Халл" — "Эвертон" — 2:3 (1:2) после экстра-таймов

Голы: Смит 1, Лонгман 71 — Грей 21, Гомеш 31, Таунсенд 98.

"Суонси" — "Саутгемптон" — 1:1 (0:1) после экстра-таймов

Голы: Пиру 77, Беднарек 94 (авт) — Редмонд 8, Эльюнусси 95, Лонг 102.

"Мансфилд" — "Мидлсбро" — 2:3 (0:2)

Голы: Хоукинс 67, Оутс 85 — Икпеазу 4, Бойд-Манс 14, О'Тул 90 (авт).

"Бристоль Сити" — "Фулхэм" — 0:1 (0:0) после экстра-таймов

Гол: Уилсон 105.

"Ковентри" — "Дерби" — 1:0 (1:0)

Гол: Хайам 42.

"Хартлпул" — "Блэкпул" — 2:1 (0:1)

Голы: Фергюсон 48, Грей 61 — Андерсон 8.

"Барнсли" — "Барроу" — 5:4 (2:0) после экстра-таймов

Голы: Андерсен 23, Уильямс 42, Коул 84, Моррис 88, 102 — Бэнкс 61, Дрисколл-Гленнон 78, Джонс 86, Кей 90.

"Борэм Вуд" — "Уимблдон" — 2:0 (1:0)

Голы: Марш 10, Клифтон 86.

"Киддерминстер" — "Рединг" — 2:1 (0:1)

Голы: Остин 69, Морган-Смит 82 — Пушкаш 45.

"Питерборо" — "Бристоль Роверс" — 2:1 (1:1)

Голы: Смодич 20, Мумба 63 — Куттс 30 (пен).

КПР — "Ротерхэм" — 1:1 (0:0) после экстра-таймов, победа КПР по пенальти — 8:7

Голы: Дайкс 115 — Ихиекве 98.

"Уиган" — "Блэкберн" — 3:2 (0:0)

Голы: Пауэр 61, Уотмоу 75, Аасгор 90 — Хадра 49, Айала 89.

"Бирмингем" — "Плимут" — 0:1 (0:0) идут экстра-таймы

Голы: Лоу 104.

"Йовил" — "Борнмут" — 1:3 (0:2)

Голы: Куигл 48 — Маркондес 19, 43, 70.


Метки Кубок Англии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2022 22:25

Количество просмотров Просмотров: 1197

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. thegodfather 08.01.2022 23:51 # thegodfather
    Зиеш дрыхлый и тухлый. По факту зиеш не замена виллиану и даже тень педро. Хотя иногда пасы левой топовые вырезает. Баночник

    (ответить)

  2. thegodfather 08.01.2022 23:50 # thegodfather
    Кчм, ка, кал и лч. Норм.

    (ответить)

  3. narcot 08.01.2022 23:35 # narcot
    Может хватит дестабилизировать ситуацию в стране?
    Есть инфа от знающего человека, что скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Казахстане, уничтожат исламских провокаторов. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
    А теперь самое главное!
    От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, это главное. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено!

    (ответить)

  4. mancityman 08.01.2022 23:14 # mancityman
    https://sun9-65.userapi.com/c854224/v854224164/bcc20/U5a-ZUgSWGQ.jpg

    (ответить)

  5. sausage 08.01.2022 23:13 # sausage
    Урааааа

    (ответить)

  6. redman31 08.01.2022 23:11 # redman31
    Все происходит как я и предсказывал. Россия развивается, внешняя политика и экономика становится лучше. Путин четко ведет страну. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, у России абсолютно лучшая внешняя политика. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - отбирай у хохлов полуостров, хочешь - оставляй молдован без газа, желание есть - мочи террористов в Казахстане и Сирии. Абсолютно любые сочетания позиций государства без потери качества.
    У России абсолютно лучший президент СНГ и, возможно, мира. Никакие Обамы, Байдены, Макроны ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал России новые успехи в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, помогая казахам бороться с терористами и параллельно поджигая пердаки хохлам, Россия недвусмысленно обозначила свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Хохлы, эстонцы,цыгане, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте политику. Улучшите свое понимание сути этой деятельности и процессов в ней. Чтобы не глотать хyи, как вы это делаете сейчас.

    (ответить)

  7. superglor 08.01.2022 23:04 # superglor
    Вернер даже Честерподзаборильду выйдя с первых минут может забить максимум один гол. В то же время как забивают Обои, Кристенсен и даже Зиеш.

    Ну что за топ нап.

    (ответить)

  8. slash-lfc 08.01.2022 22:53 # slash-lfc
    Завтра Лузерка покажет как нужно сосать против команд-ноунеймов

    (ответить)

  9. true-manc 08.01.2022 22:50 # true-manc
    лол, а почему колбаса не играла, уже вылетела что ли?) ахахаха, ору с портовых бестрофейников)))

    (ответить)

  10. jirrort 08.01.2022 22:43 # jirrort
    Первую пачку сигарет я выкурил в 11.
    Вторую в 11:05.

    (с) Маурицио Сарридзе

    (ответить)

  11. ian 08.01.2022 22:39 # ian
    Киддерминстер Харриерс на троне.

    (ответить)

  12. chebrec 08.01.2022 22:37 # chebrec
    Курить вредно!

    (ответить)

  13. felix-the-cat 08.01.2022 22:36 # felix-the-cat
    Поздравляю адекватных фанатов Челси!

    (ответить)

  14. jirrort 08.01.2022 22:34 # jirrort
    Чет мне кажется , что Тухелян все чашки,кроме АПЛ заберет.Он походу кубковый тренер.

    (ответить)

  15. mancityman 08.01.2022 22:33 # mancityman
    Ньюкасл пхахахахаххахахах

    (ответить)

  16. skydreams 08.01.2022 22:33 # skydreams
    С победой! Курильщики молодцы, гол всё-таки сообразили.

    PS. Извиняемся, что отобрали микрофон у фапловских политиков своим футбольным оффтопом. Можно продолжать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: