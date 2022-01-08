"Челси" разгромил "Честерфилд" и вышел в 4-й раунд Кубка Англии

К числу участников 4-го раунда Кубка Лиги присоединился "Челси", разгромивший "Честерфилд" из пятого дивизиона со счетом 5:1.

Значительный перевес "синих" в классе сказался уже на шестой минуте, когда Тимо Вернер подхватил мяч перед пустыми воротами после заблокированного удара Хакима Зийеша и просто не мог промахнуться — 1:0.



На 18-й минуте Каллум Хадсон-Одои нанес обводящий удар с дистанции — 2:0. Прошло еще две минуты, и Ромелу Лукаку с линии вратарской замкнул прострел 17-летнего Льюиса Холла — 3:0.



До перерыва случился еще один гол. Это Андреас Кристенсен головой добил мяч в ворота после отраженного голкипером дальнего удара Холла — 4:0.



Второй тайм начался с того, что Кристиан Пулишич заработал пенальти, а Зийеш его реализовал — 5:0.



В качестве утешения "Честерфилд" получил свой гол. На 80-й минуте Акваси Асате добил мяч в пустые ворота после того, как голкипер "Челси" Маркус Беттинелли кое-как остановил удар Кабонго Чиманги — 5:1.



Из прочих матчей стоит выделить домашнее поражение "Ньюкасла" от "Кембриджа" из Лиги Один. Также покидают турнир "Бернли", "Уотфорд".



"Челси" — "Честерфилд" — 5:1 (4:0)



Голы: Вернер 6, Хадсон-Одои 18, Лукаку 20, Кристенсен 39, Зийеш 55 (пен) — Асанте 80.



"Челси": Беттинелли, Хадсон-Одои (Баркли 66), Кристенсен (Бэйкер 59), Сарр, Холл, Ковачич (Лофтус-Чик 45), Ньигес, Зийеш, Пулишич (Вейл 58), Вернер, Лукаку (Хаверц 45).



"Бернли" — "Хаддерсфилд" — 1:2 (1:0)



Голы: Родригес 28 — Корома 74, Пирсон 87.



"Миллуолл" — "Кристал Пэлас" — 1:2 (1:0)



Голы: Афобе 17 — Олисе 46, Матета 58.



"Лестер" — "Уотфорд" — 4:1 (2:1)



Голы: Тилеманс 7 (пен), Мэддисон 25, Барнс 54, Олбрайтон 85 — Педро 27.



"Ньюкасл" — "Кембридж" — 0:1 (0:0)



Гол: Айронсайд 56.



"Порт Вейл" — "Брентфорд" — 1:4 (0:1)



Голы: Харратт 70 — Форсс 26, Мбемо 66, 76, 87 (пен).



"Вест Бромвич" — "Брайтон" — 1:2 (1:0) после экстра-таймов



Голы: Робинсон 47 — Модер 81, Мопе 98.



"Халл" — "Эвертон" — 2:3 (1:2) после экстра-таймов



Голы: Смит 1, Лонгман 71 — Грей 21, Гомеш 31, Таунсенд 98.



"Суонси" — "Саутгемптон" — 1:1 (0:1) после экстра-таймов



Голы: Пиру 77, Беднарек 94 (авт) — Редмонд 8, Эльюнусси 95, Лонг 102.



"Мансфилд" — "Мидлсбро" — 2:3 (0:2)



Голы: Хоукинс 67, Оутс 85 — Икпеазу 4, Бойд-Манс 14, О'Тул 90 (авт).



"Бристоль Сити" — "Фулхэм" — 0:1 (0:0) после экстра-таймов



Гол: Уилсон 105.



"Ковентри" — "Дерби" — 1:0 (1:0)



Гол: Хайам 42.



"Хартлпул" — "Блэкпул" — 2:1 (0:1)



Голы: Фергюсон 48, Грей 61 — Андерсон 8.



"Барнсли" — "Барроу" — 5:4 (2:0) после экстра-таймов



Голы: Андерсен 23, Уильямс 42, Коул 84, Моррис 88, 102 — Бэнкс 61, Дрисколл-Гленнон 78, Джонс 86, Кей 90.



"Борэм Вуд" — "Уимблдон" — 2:0 (1:0)



Голы: Марш 10, Клифтон 86.



"Киддерминстер" — "Рединг" — 2:1 (0:1)



Голы: Остин 69, Морган-Смит 82 — Пушкаш 45.



"Питерборо" — "Бристоль Роверс" — 2:1 (1:1)



Голы: Смодич 20, Мумба 63 — Куттс 30 (пен).



КПР — "Ротерхэм" — 1:1 (0:0) после экстра-таймов, победа КПР по пенальти — 8:7



Голы: Дайкс 115 — Ихиекве 98.



"Уиган" — "Блэкберн" — 3:2 (0:0)



Голы: Пауэр 61, Уотмоу 75, Аасгор 90 — Хадра 49, Айала 89.



"Бирмингем" — "Плимут" — 0:1 (0:0) идут экстра-таймы



Голы: Лоу 104.



"Йовил" — "Борнмут" — 1:3 (0:2)



Голы: Куигл 48 — Маркондес 19, 43, 70.