Рэшфорд: "Безмерно уважаю Рангника"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заверил, что наставник Ральф Рангник не потерял контроль над раздевалкой.
После домашнего поражения 0:1 от "Вулверхэмптона" в минувший понедельник защитник "Юнайтед" Люк Шоу заявил, что его команда перестала быть единым целым.
Это подстегнуло спекуляции о том, что многие игроки разочаровались в Рангнике и чувствуют себя несчастными в клубе.
Однако Рэшфорд себя к несчастным не относит и предвкушает совместную работу с Рангником и его штабом. Маркус призывает не сомневаться в его самоотдаче.
"Все мы расстроены последними результатами, а также новостями, ставящими под вопрос нашу самоотдачу перед главным тренером, тренерским штабом и клубом".
"Я безмерно уважаю и главного тренера, и клуб, и я стремлюсь улучшить свою игру при этом штабе... Я не сержусь, я не несчастен".
"Испытывал ли я разочарование в последних матчах? Конечно. Я сам являюсь своим главным критиком. Это было тяжелое начало, но я настроен подтвердить свой класс. Мою самоотдача и мое желание никогда нельзя поставить под сомнение. Я люблю этот клуб", — говорится в заявлении Рэшфорда.
08.01.2022 22:00
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Правильно
Не будешь себя уважать - никто не будет
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Уже 8-е, прекращай бухать
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