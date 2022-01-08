Рэшфорд: "Безмерно уважаю Рангника"

Ральф Рангник и Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заверил, что наставник Ральф Рангник не потерял контроль над раздевалкой.

После домашнего поражения 0:1 от "Вулверхэмптона" в минувший понедельник защитник "Юнайтед" Люк Шоу заявил, что его команда перестала быть единым целым.

Это подстегнуло спекуляции о том, что многие игроки разочаровались в Рангнике и чувствуют себя несчастными в клубе.

Однако Рэшфорд себя к несчастным не относит и предвкушает совместную работу с Рангником и его штабом. Маркус призывает не сомневаться в его самоотдаче.

"Все мы расстроены последними результатами, а также новостями, ставящими под вопрос нашу самоотдачу перед главным тренером, тренерским штабом и клубом".

"Я безмерно уважаю и главного тренера, и клуб, и я стремлюсь улучшить свою игру при этом штабе... Я не сержусь, я не несчастен".

"Испытывал ли я разочарование в последних матчах? Конечно. Я сам являюсь своим главным критиком. Это было тяжелое начало, но я настроен подтвердить свой класс. Мою самоотдача и мое желание никогда нельзя поставить под сомнение. Я люблю этот клуб", — говорится в заявлении Рэшфорда.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник, Рэшфорд, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. red-devil-4ever 08.01.2022 22:08 # red-devil-4ever
    Правильно
    Не будешь себя уважать - никто не будет

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  2. lahmatyj 08.01.2022 22:05 # lahmatyj
    Уже 8-е, прекращай бухать

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