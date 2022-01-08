Рэшфорд: "Безмерно уважаю Рангника"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заверил, что наставник Ральф Рангник не потерял контроль над раздевалкой.

После домашнего поражения 0:1 от "Вулверхэмптона" в минувший понедельник защитник "Юнайтед" Люк Шоу заявил, что его команда перестала быть единым целым.



Это подстегнуло спекуляции о том, что многие игроки разочаровались в Рангнике и чувствуют себя несчастными в клубе.



Однако Рэшфорд себя к несчастным не относит и предвкушает совместную работу с Рангником и его штабом. Маркус призывает не сомневаться в его самоотдаче.



"Все мы расстроены последними результатами, а также новостями, ставящими под вопрос нашу самоотдачу перед главным тренером, тренерским штабом и клубом".



"Я безмерно уважаю и главного тренера, и клуб, и я стремлюсь улучшить свою игру при этом штабе... Я не сержусь, я не несчастен".



"Испытывал ли я разочарование в последних матчах? Конечно. Я сам являюсь своим главным критиком. Это было тяжелое начало, но я настроен подтвердить свой класс. Мою самоотдача и мое желание никогда нельзя поставить под сомнение. Я люблю этот клуб", — говорится в заявлении Рэшфорда.