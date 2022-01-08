Седрик Соареш стал целью для "Атлетико"
Защитник "Арсенала" Седрик Соареш стал целью трансферной целью для "Атлетико".
В минувшую пятницу "Атлетико" продал Кирана Триппьера в "Ньюкасл" за 12 миллионов фунтов. В лице 31-летнего англичанина чемпионы Ла Лиги лишились твердого игрока основы.
Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, восполнить возникшую пустоту "Атлетико" хочет с помощью Соареша, который в этом сезоне вчистую проигрывает конкуренцию Такехиру Томиясу и Нуну Таварешу.
В этом сезоне 30-летний португалец сыграл лишь семь матчей за "канониров" с учетом всех соревнований, включая только два появления в стартовом составе в Премьер-Лиге.
08.01.2022 21:00
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