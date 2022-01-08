Тухель предупредил, что травмы могут загубить этот сезон для "Челси"
Наставник "Челси" Томас Тухель предупредил, что этот сезон может быть загублен, если клуб не потратится на укрепление состава в январе.
В разгар сезона "Челси" остался не только без Бена Чилуэлла, который вернется только в следующей кампании после перенесенной на колене операции, но и его визави по правому флангу Риса Джеймса, который пропустит до двух месяцев с травмой задней поверхности бедра.
Эти потери, как отмечает Тухель, случились в "неподходящее время", и Томас явно рассчитывает, что клуб его поддержит с помощью приобретений.
"Если ты лишился важных игроков на на несколько недель и не знаешь, когда они вернутся в строй, ты можешь проиграть много матчей. Если ты лишился игроков в неподходящее время, ты можешь проиграть матчи на клубном Чемпионате Мира, в Лиге Чемпионов, в Кубке Лиги и в Премьер-Лиге".
"Даже если речь идет о четырех-пяти неделях, ты можешь проиграть 10-12 матчей. Это может быть чересчур", — цитирует Тухеля Evening Standard.
08.01.2022 20:00
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Уже на половину загублен! Отдать фору в 5 очков от Сити и Ливера в АПЛ!
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Отправить этого тухлого на месяц потренировать команду Бернли перестал бы ныть.
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