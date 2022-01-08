Тухель предупредил, что травмы могут загубить этот сезон для "Челси"

Наставник "Челси" Томас Тухель предупредил, что этот сезон может быть загублен, если клуб не потратится на укрепление состава в январе.

В разгар сезона "Челси" остался не только без Бена Чилуэлла, который вернется только в следующей кампании после перенесенной на колене операции, но и его визави по правому флангу Риса Джеймса, который пропустит до двух месяцев с травмой задней поверхности бедра.



Эти потери, как отмечает Тухель, случились в "неподходящее время", и Томас явно рассчитывает, что клуб его поддержит с помощью приобретений.



"Если ты лишился важных игроков на на несколько недель и не знаешь, когда они вернутся в строй, ты можешь проиграть много матчей. Если ты лишился игроков в неподходящее время, ты можешь проиграть матчи на клубном Чемпионате Мира, в Лиге Чемпионов, в Кубке Лиги и в Премьер-Лиге".



"Даже если речь идет о четырех-пяти неделях, ты можешь проиграть 10-12 матчей. Это может быть чересчур", — цитирует Тухеля Evening Standard.