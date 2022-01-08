"Рома" арендовала Мэйтланд-Найлса

Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс завершил свой переход в "Рому" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Мэйтланд-Найлс будет выступать за команду Жозе Моуриньо под 15-м номером. Вопреки ожиданиям, арендное соглашение не предусматривает опции или обязательства по выкупу.



24-летний Мэйтланд-Найлс является продуктом академии "Арсенала", но в этом сезоне ему отчаянно не хватало игровых минут. Эйнсли отметился только двумя появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги.



"Я просто рад оказаться здесь, и мне не терпится начать. Я хочу помогать команде и показать, на что я способен на поле".



"Спасибо фанатам за поддержку, которую они уже мне оказывают. Надеюсь, мы добьемся чего-нибудь замечательного к концу сезона", — сообщил англичанин.