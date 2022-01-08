Тухель доверяет клубу разобраться с будущим Рюдигера

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что доверяет клубу разобраться с будущим защитника Антонио Рюдигера.

28-летний Рюдигер до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт и уже может свободно общаться с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у "Челси".



Однако Тухель уверен, что по-прежнему может положиться на Антонио и что боссы "синих" сделают все возможное, чтобы сохранить ключевого игрока.



"Ситуация в хороших руках, потому что я доверяю клубу на 100 процентов и верю в игрока, так что это не проблема для меня".



"Он тот парень, который нуждается в твоем доверии, ему нужно чувствовать эту связь. Он хочет почувствовать это доверие через игровые минуты и поступки".



"Я не думаю, что Тони нуждается в уговорах, беседах, совместных ужинах или вроде того. Он доказал, что является профессионалом топ-уровня".



"Он очень важен для нас, и ничего не изменилось — диалог продолжается", — цитирует Тухеля BBC.