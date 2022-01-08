Тухель доверяет клубу разобраться с будущим Рюдигера
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что доверяет клубу разобраться с будущим защитника Антонио Рюдигера.
28-летний Рюдигер до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт и уже может свободно общаться с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у "Челси".
Однако Тухель уверен, что по-прежнему может положиться на Антонио и что боссы "синих" сделают все возможное, чтобы сохранить ключевого игрока.
"Ситуация в хороших руках, потому что я доверяю клубу на 100 процентов и верю в игрока, так что это не проблема для меня".
"Он тот парень, который нуждается в твоем доверии, ему нужно чувствовать эту связь. Он хочет почувствовать это доверие через игровые минуты и поступки".
"Я не думаю, что Тони нуждается в уговорах, беседах, совместных ужинах или вроде того. Он доказал, что является профессионалом топ-уровня".
"Он очень важен для нас, и ничего не изменилось — диалог продолжается", — цитирует Тухеля BBC.
08.01.2022 18:00
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