Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит еще минимум месяц.

Погба сыграл всего 13 матчей за "Юнайтед" в этом сезоне и сейчас находится вне игры с травмой бедра, которую он получил в сборной Франции в начале ноября.



Восстановление Поля затягивается — 28-летний француз работает на базе в Каррингтоне, но пока даже не вернулся в общую группу.



"Неделю назад мне сказали, что ему нужно еще четыре-пять недель".



"Он пока не тренируется с командой. Насколько мне известно от медицинского департамента, это продлится еще три-четыре недели, но когда ты готов тренироваться, это не значит, что ты готов играть".



"Затем ему, наверное, потребуется еще пара недель, чтобы по-настоящему претендовать на место в составе", — цитирует наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника BBC.