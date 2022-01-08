Триппьер уверяет, что перешел в "Ньюкасл" не из-за денег
Защитник Киран Триппьер заявил, что перешел в "Ньюкасл" не из-за денег.
Накануне Триппьер сменил чемпиона Ла Лиги на аутсайдера Премьер-Лиги, перебравшись из "Атлетико" в "Ньюкасл" по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов.
31-летний игрок сборной Англии заключил с "сороками" контракт до 2024 года с зарплатой в 150 тыс. фунтов в неделю, чем, как кажется, обеспечил себе неплохую пенсию.
Однако Триппьер уверяет, что деньги не было его мотивом. Киран обещает сражаться за свой новый клуб.
"Еще несколько месяцев назад я дал понять, что хочу вернуться в Премьер-Лигу, если у меня будет такая возможность. "Ньюкасл" — отличная возможность".
"Игроки, с которыми я играл, и тренеры, с которыми я работал, знают, что я за человек. Я буду сражаться за эту футболку, и я люблю испытания".
"Я пришел сюда ради проекта и только. Я здесь, чтобы помогать команде. Существовал и другой интерес, но я не думал дважды над переходом в "Ньюкасл".
"Если люди хотят говорить, что я перешел из-за денег, то они имеют право на это. Но я знаю свои причины — и денег среди них нет", — цитирует Триппьера Daily Mail.
08.01.2022 16:00
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Последние комментарии:
Ньюкасл чемпик
а помните в 2012 Ньюкасл с Пардью был в топ 5 апл? %)
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С детства за ньюкасл
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Я ему верю.
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Хихихихихи
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