Триппьер уверяет, что перешел в "Ньюкасл" не из-за денег

Киран Триппьер Защитник Киран Триппьер заявил, что перешел в "Ньюкасл" не из-за денег.

Накануне Триппьер сменил чемпиона Ла Лиги на аутсайдера Премьер-Лиги, перебравшись из "Атлетико" в "Ньюкасл" по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов.

31-летний игрок сборной Англии заключил с "сороками" контракт до 2024 года с зарплатой в 150 тыс. фунтов в неделю, чем, как кажется, обеспечил себе неплохую пенсию.

Однако Триппьер уверяет, что деньги не было его мотивом. Киран обещает сражаться за свой новый клуб.

"Еще несколько месяцев назад я дал понять, что хочу вернуться в Премьер-Лигу, если у меня будет такая возможность. "Ньюкасл" — отличная возможность".

"Игроки, с которыми я играл, и тренеры, с которыми я работал, знают, что я за человек. Я буду сражаться за эту футболку, и я люблю испытания".

"Я пришел сюда ради проекта и только. Я здесь, чтобы помогать команде. Существовал и другой интерес, но я не думал дважды над переходом в "Ньюкасл".

"Если люди хотят говорить, что я перешел из-за денег, то они имеют право на это. Но я знаю свои причины — и денег среди них нет", — цитирует Триппьера Daily Mail.


Метки Ньюкасл, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. robertg12 08.01.2022 16:53 # robertg12
    Ньюкасл чемпик
    а помните в 2012 Ньюкасл с Пардью был в топ 5 апл? %)

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  2. chamakhmybitchup 08.01.2022 16:43 # chamakhmybitchup
    С детства за ньюкасл

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  3. jirrort 08.01.2022 16:27 # jirrort
    Я ему верю.

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  4. cuckoldsessions 08.01.2022 16:19 # cuckoldsessions
    Хихихихихи

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