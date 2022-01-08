Конте не видит проблемы в коротком сроке своего контракта

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его не тревожит короткий срок его контракта.

Когда Конте возглавил "Тоттенхэм" в ноябре, то заключил контракт, рассчитанный только до конца следующего сезона.



Однако Антонио не видит в этом проблемы и уверяет, что это было совместное решение. Если "шпоры" хотят сохранить его на более длительный срок, то должны подтвердить свои амбиции.



"Я заключил контракт на этот сезон и на следующий сезон. Думаю, мы решили это вместе, клуб и я. Это было совместное решение".



"Думаю, мне не нужен многолетний контракт, чтобы убедить меня взяться за работу. Думаю, клуб должен ценить мою работу, а затем должен продлить мой контракт — но только если я покажу клубу, что заслуживаю этого".



"Я не тот тренер, которому нужно много лет по контракту. Вдобавок это несправедливо, потому что я очень хорошо знаю, что являюсь тренером топ-уровня со значительной для клуба зарплатой".



"Я хочу улучшить ситуацию в "Тоттенхэме", и я решил подписать этот контракт с этим клубом. И это не проблема, что от моего контракта остается только один полный год. Это нормально, потому что "Тоттенхэм" должен быть на 120 процентов уверен, чтобы продлить сотрудничество со мной".



"Я рад работать с этой группой игроков, потому что они готовы учиться. Но в то же время клуб должен знать мое видение, мое мнение по поводу нашей ситуации, а также — что особенно важно — каковы наши амбиции", — цитирует Конте Sky Sports.