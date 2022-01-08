Артета открыт к приобретениям, но Уилшира не подпишет
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что открыт к приобретениям в январе, но подписывать полузащитника Джека Уилшира не будет.
Принято считать, что приоритет "Арсенала" — это приглашение нападающего, к чему Артету подталкивают истекающие контракты Александра Лакасетта с Эдди Нкетиа и ситуация с Пьер-Эмериком Обамеянгом.
Однако в данный момент еще острее выглядит ситуация с полузащитой "канониров", поскольку Мохамед Эльнени и Томас Партей уехали на Кубок Африки, а Эйнсли Мэйтланд-Найлс находится на пороге перехода в "Рому". Однако Артета все равно не предложит контракт Уилширу, который уже несколько недель тренируется с первой командой.
"Думаю, я очень ясно выразился по поводу ситуации с Джеком и роли, которая ему здесь была отведена. Это не изменится".
"В данный момент нам очень, очень остро не хватает игроков. Однако это не может быть причиной блокировать переход игрока (Мэйтланд-Найлса). Игрока, который был воспитан нашей академией. Это было бы несправедливо".
"Он (Мэйтланд-Найлс) был терпелив в столь многие моменты и пытался воплотить свою мечту. Он был честен со мной, и я понимаю его ситуацию. Думаю, это ("Рома") хороший вариант".
"Естественно, мы будем искать возможности для усиления, потому что нам очень не хватает игроков".
"Если есть правильный игрок, которого мы можем позволить и которого мы хотим, тогда мы обсудим это и примем лучшее решение. Мы открыты к приобретениям", — цитирует Артету Evening Standard.
08.01.2022 14:00
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