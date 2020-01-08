Погба отрицает, что МЮ предложил ему 500 тыс. фунтов в неделю

Полузащитник Поль Погба отрицает, что "Манчестер Юнайтед" предложил ему новый контракт с зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю.

Накануне появилась информация, что "Юнайтед" предпринял отчаянную попытку предотвратить уход Погба из клуба свободным агентом по окончании сезона.



Утверждалось, что "красные дьяволы" выразили готовность сделать 28-летнего француза самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги всех времен.



Однако представителя Погба это отрицают, уверяя, что Поль давно не получал новых предложений от своего клуба.



"Дабы прояснять эту ситуацию, сообщаем, что за последние месяцы Полю не предлагался новый контракт. Поль полностью сосредоточен на своем восстановлении после травмы и хочет как можно скорее начать помогать команде", — сообщил официальный представитель Погба изданию Daily Mail.