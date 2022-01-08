"Юнайтед" переключился с Почеттино на Тен Хага
Маурисио Почеттино перестал быть фаворитом на должность следующего главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Существует мнение, что "Юнайтед" обратился к Ральфу Рангнику, назначенному на остаток сезона после увольнения Оле Гуннара Сульшера, лишь потому, что не смог сразу заполучить Почеттино.
Ожидалось, что "красные дьяволы" предпримут попытку назначить Маурисио по окончании сезона, однако The Times утверждает, что теперь у клуба с "Олд Траффорд" новый фаворит.
По информации издания, Почеттино остается в шорт-листе "Юнайтед", но теперь "дьяволы" больше всего хотят видеть своим следующим наставником Эрика Тен Хага из "Аякса".
Тен Хаг тренирует "Аякс" с 2017 года, и грядущее лето может быть подходящим моментом для Эрика, чтобы попробовать себя в большом клубе.
08.01.2022 12:00
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Последние комментарии:
Епучий ваш переключетель чтоб сгорел к епеням, олени! Никуя не можете, нуль блеа! А денег куры не клюют.
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Епта, да назначьте уже наконец Невилла и не мучайте жопу. Все равно этим все закончится. Невиллом и Чемпионшипом. Уже сейчас до последнего места Юнайтед 21 очко, а до первого - 22.
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Как же эти мрази игнорят Скоулза.
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Идиоты. Ни одному тренеру не дают нормально поработать. На построение новой команды нужно время, а МЮ как Спартак - хочет волшебника.
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