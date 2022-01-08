"Юнайтед" переключился с Почеттино на Тен Хага

Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино перестал быть фаворитом на должность следующего главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Существует мнение, что "Юнайтед" обратился к Ральфу Рангнику, назначенному на остаток сезона после увольнения Оле Гуннара Сульшера, лишь потому, что не смог сразу заполучить Почеттино.

Ожидалось, что "красные дьяволы" предпримут попытку назначить Маурисио по окончании сезона, однако The Times утверждает, что теперь у клуба с "Олд Траффорд" новый фаворит.

По информации издания, Почеттино остается в шорт-листе "Юнайтед", но теперь "дьяволы" больше всего хотят видеть своим следующим наставником Эрика Тен Хага из "Аякса".

Тен Хаг тренирует "Аякс" с 2017 года, и грядущее лето может быть подходящим моментом для Эрика, чтобы попробовать себя в большом клубе.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Почеттино, ПСЖ, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 08.01.2022 12:09 # mancunia-planet
    Епучий ваш переключетель чтоб сгорел к епеням, олени! Никуя не можете, нуль блеа! А денег куры не клюют.

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  2. vyrentz 08.01.2022 12:08 # vyrentz
    Епта, да назначьте уже наконец Невилла и не мучайте жопу. Все равно этим все закончится. Невиллом и Чемпионшипом. Уже сейчас до последнего места Юнайтед 21 очко, а до первого - 22.

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  3. jirrort 08.01.2022 12:04 # jirrort
    Как же эти мрази игнорят Скоулза.

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  4. takernotagiver 08.01.2022 12:02 # takernotagiver
    Идиоты. Ни одному тренеру не дают нормально поработать. На построение новой команды нужно время, а МЮ как Спартак - хочет волшебника.

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