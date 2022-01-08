Мерсон призвал "Арсенал" потратиться на Влаховича
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон призвал "канониров" потратиться на нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.
По мнению Мерсона, текущая ситуация в нападении "Арсенала" подталкивает главного тренера Микелю Артету к приглашению новичка грядущим летом.
Пол считает, что с бомбардиром топ-уровня вроде Влаховича "канониры" будут претендовать на титул Премьер-Лиги в следующем сезоне.
"Карьера Пьер-Эмерика Обамеянга в "Арсенале" закончена. Он не вернется в клуб после Кубка Африки".
"Они должны потратиться, чтобы заполучить Душана Влаховича из "Фиорентины" летом, потому что он сделает их претендентом на титул".
"Я слышал, "Арсенал" ему не интересен прямо сейчас, и я могу это понять. Но он может передумать, если они финишируют в топ-4 и предложат ему кучу денег".
"В "Арсенале" он сможет играть каждую неделю, потому что Обамеянг уйдет. Александр Лакасетт, вероятно, уйдет. И Эдди Нкетиа тоже".
"Они нуждаются в бомбардире, а Влахович забивает голы. Он все еще молод и будет становиться лучше. Это не так, что вы вкладываетесь в 29-летнего нападающего, чья карьера идет на спад", — сообщил Мерсон Daily Star.
08.01.2022 11:00
Просмотров: 703
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Охуенный футболер! Конечно точно не в МЮ, там такие нахуй не нужны ведь.
(ответить)
В Арсенале всегда были хорошие нападающие. Это вам не Челси с днарями переоцененными. Лукаку уже выдали бонус за лояльность?)
(ответить)
Влахович вполне может быть успешен в АПЛ, стоит потратиться
(ответить)
Влахович не поедет в это говно под названием аснл.
Лучше остаться в Фиорентине и ждать предложения от грандов, чем соглашаться на понижение в вулвич
(ответить)
Сомневаюсь, что он впишется в схему Арсенала. Но с другой стороны появится в атаке вариант с навесами, с которых Артета начинал строить свой футбол.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий