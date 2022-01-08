Мерсон призвал "Арсенал" потратиться на Влаховича

Душан Влахович Легенда "Арсенала" Пол Мерсон призвал "канониров" потратиться на нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.

По мнению Мерсона, текущая ситуация в нападении "Арсенала" подталкивает главного тренера Микелю Артету к приглашению новичка грядущим летом.

Пол считает, что с бомбардиром топ-уровня вроде Влаховича "канониры" будут претендовать на титул Премьер-Лиги в следующем сезоне.

"Карьера Пьер-Эмерика Обамеянга в "Арсенале" закончена. Он не вернется в клуб после Кубка Африки".

"Они должны потратиться, чтобы заполучить Душана Влаховича из "Фиорентины" летом, потому что он сделает их претендентом на титул".

"Я слышал, "Арсенал" ему не интересен прямо сейчас, и я могу это понять. Но он может передумать, если они финишируют в топ-4 и предложат ему кучу денег".

"В "Арсенале" он сможет играть каждую неделю, потому что Обамеянг уйдет. Александр Лакасетт, вероятно, уйдет. И Эдди Нкетиа тоже".

"Они нуждаются в бомбардире, а Влахович забивает голы. Он все еще молод и будет становиться лучше. Это не так, что вы вкладываетесь в 29-летнего нападающего, чья карьера идет на спад", — сообщил Мерсон Daily Star.


Метки Арсенал, Влахович, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 08.01.2022 12:11 # mancunia-planet
    Охуенный футболер! Конечно точно не в МЮ, там такие нахуй не нужны ведь.

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  2. vyrentz 08.01.2022 12:06 # vyrentz
    В Арсенале всегда были хорошие нападающие. Это вам не Челси с днарями переоцененными. Лукаку уже выдали бонус за лояльность?)

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  3. liverbro 08.01.2022 11:42 # liverbro
    Влахович вполне может быть успешен в АПЛ, стоит потратиться

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  4. chelsea88 08.01.2022 11:39 # chelsea88
    Влахович не поедет в это говно под названием аснл.
    Лучше остаться в Фиорентине и ждать предложения от грандов, чем соглашаться на понижение в вулвич

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  5. takernotagiver 08.01.2022 11:38 # takernotagiver
    Сомневаюсь, что он впишется в схему Арсенала. Но с другой стороны появится в атаке вариант с навесами, с которых Артета начинал строить свой футбол.

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