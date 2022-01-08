Мерсон призвал "Арсенал" потратиться на Влаховича

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон призвал "канониров" потратиться на нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.



По мнению Мерсона, текущая ситуация в нападении "Арсенала" подталкивает главного тренера Микелю Артету к приглашению новичка грядущим летом.



Пол считает, что с бомбардиром топ-уровня вроде Влаховича "канониры" будут претендовать на титул Премьер-Лиги в следующем сезоне.



"Карьера Пьер-Эмерика Обамеянга в "Арсенале" закончена. Он не вернется в клуб после Кубка Африки".



"Они должны потратиться, чтобы заполучить Душана Влаховича из "Фиорентины" летом, потому что он сделает их претендентом на титул".



"Я слышал, "Арсенал" ему не интересен прямо сейчас, и я могу это понять. Но он может передумать, если они финишируют в топ-4 и предложат ему кучу денег".



"В "Арсенале" он сможет играть каждую неделю, потому что Обамеянг уйдет. Александр Лакасетт, вероятно, уйдет. И Эдди Нкетиа тоже".



"Они нуждаются в бомбардире, а Влахович забивает голы. Он все еще молод и будет становиться лучше. Это не так, что вы вкладываетесь в 29-летнего нападающего, чья карьера идет на спад", — сообщил Мерсон Daily Star.