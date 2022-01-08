Бэйл может провести следующий сезон в Чемпионшипе

Вингер "Реала" Гарет Бэйл задумывается о завершении игровой карьеры грядущим летом, но может и перейти в один из клубов Чемпионшипа.

Контракт Бэйла с "Реалом" истекает в конце этого сезона и совершенно точно продлен не будет, а будущее Гарета зависит от того, попадет ли сборная Уэльса на ЧМ-2022 в Катаре.



Чтобы попасть на свой первый с 1958 года Чемпионат Мира, валлийцам нужно в марте пройти в стыковых матчах сборную Австрии, а затем справиться с Шотландией или Украиной.



Как сообщает Sky Sports, если сборная Уэльса провалится, то Бэйл просто повесит бутсы на гвоздь. Но в случае успеха Гарету потребуется клуб на следующий сезон, и 32-летний вингер будет готов присоединиться к валлийским "Кардиффу" или "Суонси", выступающим во втором английском дивизионе.