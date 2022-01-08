"Астон Вилла" заинтересована в покупке Биссума
"Астон Вилла" заинтересована в приобретении полузащитника "Брайтона" Ива Биссума.
Биссума достаточно давно связывают с уходом из "Брайтона". Прежде этому способствовала отличная игра 25-летнего полузащитника, который сейчас находится в расположении сборной Мали и готовится к старту на Кубке Африки.
В данный момент у Биссума остается только 18 месяцев по контракту, и это дополнительно подогревает спекуляции насчет будущего Ива.
"Чайки" пока не начинали переговоры с Биссума о новом контракте, но в то же время не ожидают, что Ив покинет клуб в это трансферное окно.
Уже оформив аренду Филиппе Коутиньо и интересуясь Биссума, "Вилла" также надеется обзавестись левым защитником в январе, сообщает Sky Sports.
08.01.2022 09:00
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