"Астон Вилла" заинтересована в покупке Биссума

"Астон Вилла" заинтересована в приобретении полузащитника "Брайтона" Ива Биссума.

Биссума достаточно давно связывают с уходом из "Брайтона". Прежде этому способствовала отличная игра 25-летнего полузащитника, который сейчас находится в расположении сборной Мали и готовится к старту на Кубке Африки.



В данный момент у Биссума остается только 18 месяцев по контракту, и это дополнительно подогревает спекуляции насчет будущего Ива.



"Чайки" пока не начинали переговоры с Биссума о новом контракте, но в то же время не ожидают, что Ив покинет клуб в это трансферное окно.



Уже оформив аренду Филиппе Коутиньо и интересуясь Биссума, "Вилла" также надеется обзавестись левым защитником в январе, сообщает Sky Sports.