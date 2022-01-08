Тухель хочет подписать левого защитника в январе

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что хочет обзавестись новым левым защитником в январе.

В данный момент у Тухеля слева в обороне остался только Маркос Алонсо, тогда как Бен Чилуэлл перенес операцию на колене и в остатке сезона уже не сыграют.



Ходят слухи, что "Челси" может досрочно вернуть из аренды в "Лионе" Эмерсона Палмери или купить Люку Диня из "Эвертона". Тухель отказывается спекулировать на эту тему, но признает, что "синим" нужен новичок.



"Я не собираюсь вдаваться в детали, но я не я не буду прятаться от того, что мы столкнулись с травмами".



"Мы лишились Бена Чилуэлла до конца сезона. Он первоклассный парень и первоклассный профессионал".



"Мы изучаем возможности и ищем усиление на этой позиции. Да, возвращение Эмерсона — один из вариантов, но я не буду комментировать это дальше".



"Мы обсуждаем наши действия, мы ведем переговоры с нашим штабом, руководством и скаутским департаментом, изучая варианты".



"Мы всегда ищем усиление, но ситуация с травмами подталкивает нас к выходу на трансферный рынок. Тем не менее, это все равно должен быть правильный игрок. Я имею ввиду личные качества, позицию и, конечно, мастерство", — цитирует Тухеля Sky Sports.